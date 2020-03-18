Евровидения не будет. Теперь официально

Евровидение-2020 официально отменили. Причиной организаторы назвали распространение COVID-19 в Европе. Об этом сообщили на официальной странице музыкального конкурса в Twitter, подтвердив ранее появившийся слух.

Организаторы поблагодарили всех, кто принял участие в организации мероприятия в этом году и написали, что глубоко скорбят из-за случившегося.

В сообщении они также сказали, что Евровидение-2021 будет также проведено в Роттердаме. Заявленные исполнители смогут принять участие в следующем году, но уже с новой песней.

Конкурс должен был состояться с 12 по 16 мая. Отмена Евровидения случилась впервые за 64 года существования музыкального конкурса. В этом году от России на конкурс должны были поехать Little Big с песней UNO, а также уроженец Заринска Дмитрий Красилов, который покорил сердца россиян своим энергичным танцем.