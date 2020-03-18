Бывшему главному антикоррупционеру полиции Барнаула вынесли приговор

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрея Абрамова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года он пообещал оказать "профильные" услуги бизнесменам за 1,3 млн рублей. Договор предусматривал как незаконные действия, так и преступное бездействие со стороны главного антикоррупционера полиции краевой столицы.

После того, как Абрамов получил первую часть взятки в размере 700 тысяч рублей, его задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Судья признал доводы следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора. Эк-офицера полиции приговорили к восьми годам колонии строгого режима и 13 млн рублей штрафа. Кроме того, его лишили звания майор полиции.