Покурить и потусить. Квартиру с кальянной и сценой продают в Барнауле за 12 миллионов

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Необычную трехкомнатную квартиру продают в барнаульской новостройке. Она располагается на улице Лазурной, 60, на пятом этаже 10-этажного дома.

Общая площадь 145 кв. м. В гостиной есть помещение, оборудованное под сцену, с отдельным освещением и выходом на балкон.

Также имеется детская комната с персональным санузлом. В спальне – две гардеробные: женская и мужская, а также свой туалет и балкон.

В квартире три балкона: один переоборудован в кабинет, второй – в кальянную, третий является продолжением кухонной зоны.

За жилье просят 12 миллионов рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".