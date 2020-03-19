Покурить и потусить. Квартиру с кальянной и сценой продают в Барнауле за 12 миллионов

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
Необычную трехкомнатную квартиру продают в барнаульской новостройке. Она располагается на улице Лазурной, 60, на пятом этаже 10-этажного дома.
Общая площадь 145 кв. м. В гостиной есть помещение, оборудованное под сцену, с отдельным освещением и выходом на балкон.
Также имеется детская комната с персональным санузлом. В спальне – две гардеробные: женская и мужская, а также свой туалет и балкон.
В квартире три балкона: один переоборудован в кабинет, второй – в кальянную, третий является продолжением кухонной зоны.
За жилье просят 12 миллионов рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Комментарии
чёт походу не совсем законно блконы к квартире приаттачивать ну не предназначены они отоплять из зимой теплопотери там ацкие должны быть. Или чё - соседи по дому по общему теплосчетчику заплатят?
Зачем в квартире сцена?
почему потолки такие низкие?
"Жилплощадь находится не в центре" ...... "Она располагается на улице Лазурной, 60"
12ть за выселки это очень много, даже с вообщем-то неплохим и симпатичным ремонтом.
цена завышена раза в 2-3