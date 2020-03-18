В Алтайском крае начали взрывные работы на реках. Фото

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Подрывные работы на реке Бия 18 марта произвели специалисты "Алтайвзрывпрома", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Противопаводковые мероприятия проводятся в пяти километрах от села Сайдып. Их контролируют сотрудники МЧС и представители местной администрации.

Специалисты произвели сверление льда и опустили в лунки взрывчатку. В дальнейшем запланировано освобождение от "ледяного плена" русел рек на трех затороопасных участков. Они расположены в Бийском, Поспелихинском и Солтонском районах.

"Профилактические взрывы льда на протяжении долгого времени доказывали свою эффективность и являлись важной составляющей всего комплекса противопаводковых мероприятий, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Ледяные пробки, образовывающиеся в узких местах или на изгибах русел, преграждают путь воде, и тогда река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории".

Всего в регионе 25 участков рек, на которых наиболее высокий риск заторов. В зависимости от развития паводковой ситуации, на них также могут подорвать лед.