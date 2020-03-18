Еще ближе к Алтаю. Первый случай коронавируса выявили в Новосибирской области

Заразившаяся коронавирусом пациентка прилетела в Новосибирск из Парижа. Об этом сообщает НГС со ссылкой на региональный оперштаб. Утром 15 марта она прибыла в Толмачево, после чего ее из аэропорта госпитализировали в инфекционную больницу, где сделали анализы. Диагноз подтвердился. Сейчас состояние заболевшей удовлетворительное.

Как сообщает ТАСС, первый случай инфицирования выявили и в Томской области. Туда коронавирус привез турист, посетивший выставку собак в Италии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее два случая заражения подтвердились в Кемеровской области.

В Алтайском крае официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом нет. Однако губернатор Виктор Томенко все же подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе.