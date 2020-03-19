Стало известно, из-за кого барнаульские школьники ели котлеты с бумагой

"Неприятная оплошность" повара стала причиной, по которой в котлеты в столовой школы № 134 Барнаула попала бумага. Об этом заявила заведующая производством комбината школьного питания "Глобус" Евгения Луковская.
По ее словам, случай неприятный, но единичный. В работе комбината он исключение. По факту инцидента провели расследование, повара уволили. За работой персонала усилили контроль, работникам напомнили о правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать, подчеркивает пресс-центр мэрии.
Как уже сообщал amic.ru, инцидент в столовой школы № 134 произошел в начале марта. Дети взяли три котлеты, и в каждой из них была бумага.
Комментарии
Вот оно, показательное отношение к школьникам в нашем регионе. Пт всей России карантин до 12 апреля, а наши...хоен ли.. ходите, учитесь , болейте . А не сдохните, так мы вас бумагой будем кормить
Гимназия 42 как всегда отличилась. 1 апреля в школе.
19.03.2020 08:22 - гость -
А что дадут эти длинные каникулы? Дети что, будут сидеть дома, и их родители тоже? Дети буду на улице, родители на работе и в магазинах. Заражение всё равно может произойти. Ерунда полная.
19.03.2020 08:22
- гость - у вас с головой все в порядке?
Это чиновники по себе и своим детям судят, что те все массово побегут в ТРЦ? Ну ну
Гимназия 42 как всегда отличилась. 1 апреля в школе.
а 30 и 31 из дома учатся
Ничего подобного. Заявление школе вам трудно что ли написать и сидеть дома. Сколько раз уже говорилось. И на дистанте в апреле будут учить. Школа сама решает, когда каникулы. Карантина то нет. Заявление пишите, да сидите дома до 12 апреля! Никто не мешает.