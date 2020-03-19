Стало известно, из-за кого барнаульские школьники ели котлеты с бумагой

"Неприятная оплошность" повара стала причиной, по которой в котлеты в столовой школы № 134 Барнаула попала бумага. Об этом заявила заведующая производством комбината школьного питания "Глобус" Евгения Луковская.

По ее словам, случай неприятный, но единичный. В работе комбината он исключение. По факту инцидента провели расследование, повара уволили. За работой персонала усилили контроль, работникам напомнили о правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать, подчеркивает пресс-центр мэрии.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент в столовой школы № 134 произошел в начале марта. Дети взяли три котлеты, и в каждой из них была бумага.