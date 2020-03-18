Правительство России покупает акции Сбербанка

Контрольный пакет акций Банка России купило правительство РФ у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие законопроекты подписал президент России Владимир Путин. Таким образом, правительство станет единственным собственником Сбербанка.

По заверениям властей, на вкладчиках это никак не отразится. Причиной покупки стало совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа Центробанком, которое может провоцировать конфликт интересов. Продажа акций снимает эту проблему.

Как сообщает РИА Новости, механизм акционерного соглашения гарантирует для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.

Часть доходов от сделки перечислят в бюджет, а в казну передадут права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (до 150 млрд рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350,45 млрд рублей).

Банку России отойдут 300 млрд рублей от сделки. На полученные средства регулятор также компенсирует свои убытки от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков в пределах 200 млрд рублей.