Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который признает носителями русского языка жителей Белоруссии и Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Этот факт автоматически упрощает для белорусов и украинцев получение российского паспорта. Теперь для этого им даже не потребуется проходить собеседований.

При этом Путин подчеркнул, что это ни коим образом не затрагивает суверенитет Белоруссии.

"Белоруссия имеет право на самостоятельность. Мы союзное, но не единое государство", — цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР в апреле 2019 года. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев. В результате гражданство России в 2019 году получили 500 тысяч украинцев.