Весна пришла. Тело мужчины обнаружили в одном из коллекторов Барнаула

Тело мужчины нашли в колодце на улице Гущина в Барнауле сегодня, 18 марта. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "В Контакте".

Полицейские установили, что погибшему было 43 года. Предположительно, мужчина скончался от колото-резаного ранения в область живота.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее amic.ru сообщал, что в Ростовской области полиция обнаружила тела 38-летней уроженки Республики Алтай и ее 14-летней дочери. Выяснилось, что убийство на почве ревности совершил бывший возлюбленный женщины. После этого он покончил с собой.