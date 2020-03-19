В Алтайском крае снова похолодает до -13°C

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели сильно похолодает, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

19 марта в регионе сохранится достаточно сильный ветер. Его скорость составит 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Местами выпадет мокрый снег.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки 0…+5 градусов (в Барнауле – от 0 до +2 градусов).

В ночь на 20 марта в предгорьях похолодает до -13°C, а на остальной территории будет от -3°C до -8°C (в Барнауле – от -3°C до -5°C).