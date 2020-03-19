Эрнст назвал победителя отмененного Евровидения-2020

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену Евровидения-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Он выразил сожаление по поводу того, что музыкальный конкурс не состоялся. При этом медиаменеджер уверен, что победителями следует считать российскую группу Little Big.

"Для себя сочтем, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном YouTube-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", – цитирует слова Эрнста ТАСС.

Видео на песню Uno, с которой на Евровидении должны были выступить россияне, по данным на 19 марта, посмотрели почти 40 млн человек. Это лучший результат среди всех участников конкурса.

Клип опубликован на YouTube-канале Евровидения. Примечательно, что в нем снялся алтайский танцор Дмитрий Красилов. До этого он участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ и сыграл несколько эпизодических ролей в фильмах.