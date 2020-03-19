"На одного чихнувшего – 42 обосравшихся". Шубенков – о скупающих туалетную бумагу

Чемпион мира в барьерном беге, барнаулец Сергей Шубенков высказался о действиях россиян, массово скупающих в магазинах товары долгого хранения, в том числе туалетную бумагу. Слова спортсмена приводит "Спорт-Экспресс".
"Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле – панически скупает ее", – пристыдил население спортсмен.
По мнению легкоатлета, своими действиями россияне демонстрируют животные инстинкты.
Как уже сообщал amic.ru, на фоне угрозы коронавируса соотечественники, в том числе барнаульцы, начали массово скупать крупы, макароны, туалетную бумагу. При этом и власти, и производители, и продавцы заявляют, что причин для паники нет, дефицита товаров не будет.
В Алтайском крае, по официальным данным, нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.
Комментарии
В италии тоже не понимали
Посадят тебя на домашний карантин на месяц, тогда узнаешь.
Для спортсмена не понимать это нормально
Сергей, а здесь нечего понимать, всё ясно - население не доверяет воровской, постоянно лгущей власти - и в первую очередь т.н. гаранту!
что то зазвездился паренек.
Побольше бы нам таких воспитанных и культурных людей как Шубенков, а вообще пост странный, на фото посмотрите, как будто кто то хочет опорочить его.
Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо! Тебя бы в политику, в гос думу, ну а что, опыта управления не занимать. Потом используют как Терешкову и пенсия повышенная. А мы что, мы ни че, и без денег проживем! Без больниц, и образования, все как всегда - оптимизируем дальше! "Слава гаранту! Там увидели со спутника то?"