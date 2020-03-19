"На одного чихнувшего – 42 обосравшихся". Шубенков – о скупающих туалетную бумагу

Чемпион мира в барьерном беге, барнаулец Сергей Шубенков высказался о действиях россиян, массово скупающих в магазинах товары долгого хранения, в том числе туалетную бумагу. Слова спортсмена приводит "Спорт-Экспресс".

"Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся. Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле – панически скупает ее", – пристыдил население спортсмен.

По мнению легкоатлета, своими действиями россияне демонстрируют животные инстинкты.

Как уже сообщал amic.ru, на фоне угрозы коронавируса соотечественники, в том числе барнаульцы, начали массово скупать крупы, макароны, туалетную бумагу. При этом и власти, и производители, и продавцы заявляют, что причин для паники нет, дефицита товаров не будет.

В Алтайском крае, по официальным данным, нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.