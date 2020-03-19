Владимир Путин подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины – с 60 лет. Документ размещен на сайте правовой информации.
Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 лет – у женщин и 65 – у мужчин. Такие изменения подразумевают одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию.
Подписанный Путиным закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет. Также в документе уточняют основания для получения выплат. В частности, из их числа исключается условие о наличии страхового стажа, а также уточняется порядок обращения за негосударственной пенсией.
Как полагают авторы закона, поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной для потенциальных вкладчиков, что приводит к сокращению объема поступлений в негосударственные пенсионные фонды.
Комментарии
Надо быть дураком, чтобы добровольно перечислять свои деньги в негосударственный фонд, чтобы потом он из твоих денег выплачивал тебе пенсию.
ага, кормите новых миллиардеров...
"принесешь" туда пенсионные накопления, а через пару-тройку лет их не станет, вместе с накоплениями.
думаю, сейчас куча новых негосударственных пенсионных фондов "нарисуется" под этот закон...
какой плевок в сторону остальных пенсионеров кто в гос фонде ( , они то что хуже работают и недостойны пенсии ..., дискриминация .
А куда устроиться человеку в 60 чтобы до пенсии доработать, где рабочие места то?!?!? Или сразу под поезд или с моста в реку?!?
19.03.2020 09:04
месный
или с моста в реку?!?
с пальмы в реку
Поправил.