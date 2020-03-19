Не хватайтесь за сердце. Жители Алтайского края стали жить на полгода дольше

В Алтайском крае на полгода вырос средний уровень продолжительности жизни. Сейчас он составляет 71,62 года. Также в регионе реже умирают от инфарктов, снизилась и младенческая смертность, сообщил министр алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

"При снижении рождаемости основной залог успеха естественного прироста населения – снижение смертности и предупреждение преждевременной смертности населения. Основой показатель, который оценивает все социально-экономическое благополучие в регионе, – ожидаемая продолжительность жизни. За 2019 год этот показатель составил 71,62 года, увеличившись на 0,51 года", – рассказал на коллегии алтайского Минздрава его глава.

По словам Попова, в регионе кардинально пересмотрели принципы госпитализации пациентов с подозрением на инфаркты. Более 40% всех больных направляют не в ближайшие больницы и поликлиники, а сразу в профильные отделения межрайонных центров (находятся в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Заринске, Славгороде и Алейске) и медицинские организации Барнаула.

"В результате смертность от инфаркта миокарда снизилась на 12%, а это 104 спасенные жизни. В 2020 году показатель вырастет еще, ведь в Бийске и Рубцовске начнут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь", – отметил он.

Снизилась в регионе и детская смертность, сейчас этот показатель составляет 5,5 смерти на 1000 родившихся, что выше среднесибирского показателя в 5,6. "В 2019 году мы спасли 60 детей. Этим можно гордиться", – говорит Попов.

Зато пока остаются проблемы в лечении пациентов, у которых диагностируют инсульт. Меры, принятые в 2019 году, менее интенсивно повлияли на смертность, отметил министр.

"В 2019 году мы увеличили количество мест в реанимационных отделениях края и в первую очередь Барнаула на 21 койку. Но это лишь половина того, что необходимо сделать. В этом году потенциал – около 6 мест", – говорит министр.

В декабре 2019 и январе-феврале 2020 года в крае выросло число вызовов в единую диспетчерскую службу, которая работает по телефону 112.

"Благодаря этой службе снизилось время реагирования и езды. Мы уходим от территориального принципа оказания скорой помощи, что очень важно при происшествиях и чрезвычайных ситуациях", – отмечает он.

Цифра

Всего в 2019 году в Алтайском крае умерло 30 137 человек, что почти на 600 меньше, чем в 2018-м.