Две машины столкнулись на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Два легковых автомобиля столкнулись на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

По фотографиям видно, что машины получили серьезные повреждения, их занесло в кювет. Вероятно, ДТП произошло на высокой скорости.

Как сообщают очевидцы в комментариях, на месте происшествия присутствовал автомобиль детской реанимации, который затем уехал с включенной сиреной.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Как уже сообщал amic.ru, 18 марта иномарка на высокой скорости протаранила припаркованную фуру на улице Власихинской неподалеку от ТРЦ "Волна". Водитель чудом не пострадал.