Антимонопольщики прокомментировали удивление Путина росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала удивление президента России Владимира Путина росту цен на бензин в стране. Подробности сообщает РБК.

В ФАС не видят предпосылок для роста розничных и оптовых цен на бензин. Подчеркивается, что служба мониторит индикаторы рынка нефтепродуктов и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Путин удивился, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, – подчеркнул глава государства. – Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.