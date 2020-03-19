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Антимонопольщики прокомментировали удивление Путина росту цен на бензин

, ИА "Амител"
В ФАС не видят предпосылок к удорожанию
Фото: prozkh.ru

Фото: prozkh.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала удивление президента России Владимира Путина росту цен на бензин в стране. Подробности сообщает РБК

В ФАС не видят предпосылок для роста розничных и оптовых цен на бензин. Подчеркивается, что служба мониторит индикаторы рынка нефтепродуктов и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Путин удивился, что нефть падает в цене, а топливо для автомобилей при этом растет.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, – подчеркнул глава государства. – Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.03.2020 09:39
- гость -

Ну так нефть же подешевела, стадо должно барину оплатить убытки!

19.03.2020 09:43
- гость -

Интересно? А вот если бы рубликов так по 20,
удивился бы НЕ?))

19.03.2020 09:52
- гость -

В торговой фирме все в руках торгашей.

19.03.2020 10:28
гость

Предлагаю признать доллар всемирной пандемией, ну а чё? Во всяком случае это больше похоже на правду. Это смертельно опасный финансовый вирус.

И сразу цены на бензин пойдут вниз.

19.03.2020 10:50
гость

Да ты всё перепутал, его уже давно признали всемирно спасительной финансовой таблеткой.

19.03.2020 10:54
- гость -

Это не таблетка,это игла,и довольно опасная.Тем,кто на ней сидит,соскочить с нее будет очень и очень трудно.Правильное высказывание,бакс-зло,пиндосия-империя зла.

19.03.2020 10:57
Касперский

А я вам говорил!!! А я вам говорил!!! Не пользуйтесь кряком к моему антивирусу.

19.03.2020 10:58
барсук

,бакс-зло,пиндосия-империя зла.

Слышь чё? умный , ты за баксы живёшь еслив чё,только расплачиваешся рублями.
которые скоро как туалетная бумага будет стоить

19.03.2020 10:59
гость

- А может быть на воре шапка горит?

Это стенограмма предстоящих переговоров между Путиным и Трампом.
Во всяком случае, судя по настроениям, такой она и может быть.

19.03.2020 11:08
- гость -

19.03.2020 10:58
В отличии от тебя,барсучело,никогда не жил,и не собираюсь жить ЗА баксы.Это для тебя и таких как ты бакс-икона,для меня это резанная бумага.Которая к тому же ни чем не обеспеченная.

19.03.2020 11:12
- гость -

10:58 барсук "Слышь чё? умный?"

Ты это чё тут покрикиваешь, г на палочке? Самый умный?

19.03.2020 11:21
барсук

В отличии от тебя,барсучело,никогда не жил,и не собираюсь жить ЗА баксы

А хлеб и колбасу ты ешь? А чё тогда хлеб 20 коп не стоит как в 82 ом году?

Ещё раз для экономистов . Вы -живёте и всё покупаете эквивалентно стоимости доллара ,только расплачиваетесь рублями. Всё ,занавеска....

Даже хлеб зависит от курса доллара....на пальцах могу объяснить.т к в России нет ничего своего и любой ремонт любого хлебопекарного оборудования будет стоить в баксах

И если сломался холодильник и прочее и прочее -всё стоит в баксах ибо производиться не в рублёвой зоне

19.03.2020 11:22
- гость -


19.03.2020 10:58
В отличии от тебя,барсучело,никогда не жил,и не собираюсь жить ЗА баксы


))) а ты смешной

19.03.2020 11:28
барсук



19.03.2020 10:58
В отличии от тебя,барсучело,никогда не жил,и не собираюсь жить ЗА баксы


))) а ты смешной
----------------------------------------------------------------------

Вот на таких и держится режим ОПГ

Чё ему дальше объяснять? Если даже елементарного не понимает
даже ЖКХ может подорожать ,тк вся блоть верхних эшелонов управления сейчас теряет 20 % своих недополученных доходов.
А в Англии надо дом достраивать и тем строителям пофиг на сколько там резаный фантик в России упал.

Дети ...

19.03.2020 11:28
- гость -

19.03.2020 11:21
Мда!Чижелый случай на транспорте.Ну ты и ариХметик!)))

19.03.2020 11:33
- гость -

19.03.2020 11:28
барсук

Так он даже не понимает, что сейчас строчит - "никогда не жил,и не собираюсь жить ЗА баксы" на компе или смартфоне производства не фабрики Большевичка...

19.03.2020 11:35
барсук


- гость -
19.03.2020 11:21
Мда!Чижелый случай на транспорте.Ну ты и ариХметик!)))
------------------------------------------------------------------------------------

Давай твою ариХметику послушаем...Как у нас поля колосятся

19.03.2020 11:39
- гость -

Кремлеботы от новости к новости дуреют.
Доллар бумага, родная гавань, ната. Сурка давно выпнули а вы все по его методичкам отписываетесь.

Автозапчасти как и машины, как и телефоны в баксах сколько стоили столько и стоят. А для на дорого, догадываешься почему, патриот?
И у кого резанная бумага

19.03.2020 11:39
барсук

Да тупо даже хлеб подорожает потому что завтра к директору минихлебозавода прийдёт пекарь и скажет
Тов директор,холодильник домой покупать надо однако.старый сломался вчера,надбавь ка ты мне зарплату
С какого я тебе должен надбавить?
да вот холодильник неделю назад ( бакс 67) стоил 10 000 а вот сейчас (бакс 80 ) уже 12 000

И тут дальше уже ваши фантазии ..Это касается и кобасы и всего остального

19.03.2020 11:45
- гость -

19.03.2020 11:39
барсук,а ты ведь эту пестню пел и в 14-м,и в 16-м годах,что бакс под сотыгу,холодильники у бабусь вдруг все разом сгорели,что там еще,ах да,сурепка и пр.бредятина.Не устал?Шпаришь по старой методичке.Я лет пять уже,если не больше добиваюсь от вас креатива,че нить свеженького,а вы как попки-то,да потому.Унылый вы народец,ей-Богу.((

19.03.2020 12:13
АБОРИГЕН

Да ФАС вообще ничего не видит. У вас три гос.монополии контролируют 90% рынка! Аллё гараж, проснитесь!

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