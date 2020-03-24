Новые китайские авто с итальянским дизайном выходят на рынок России

По итогам на январь этого года в России продали 241 машину Changan. Показатель увеличился сразу на 19 %. Однако на отечественном рынке это новая марка и сейчас она делает первые шаги. Но в Китае ее знают давно. Changan – один из лидеров на рынке Поднебесной. Компания продаёт 3 миллиона авто в год.

Автомобили оборудованы надёжными моторами и японскими гидротрансформаторными автоматическими КПП от фирмы Aisin. Дизайн для Changan разрабатывали в итальянском автоателье из Турина. Но самое главное, эти автомобили собирают из качественных комплектующих на современном оборудовании.

Кузова машин проходят полную оцинковку, а детали соединяют лазерной сваркой. Это придаёт каркасу жёсткость и коррозионную стойкость. Отметим, такими технологиями пользуются не все автопроизводители. Сейчас они в ходу, например, у немецких премиальных марок.

Помимо прочего, авто качественно покрашены, зазоры панелей оперения кузова "не пляшут" – они везде однородные. Салон имеет хорошую шумоизоляцию, а пластиковые панели не скрипят. Даже двери машины захлопываются с приятным звуком.

"Чанган Центр Барнаул"

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