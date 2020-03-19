Перелет из Барнаула в Москву вошел в десятку самых подешевевших в России

Перелет по маршруту Барнаул – Москва – Барнаул подешевел на 27% на фоне снижения спроса. Сейчас средняя стоимость билетов составляет 13,03 тысячи рублей вместо прежних 17,85 тысячи в 2019 году, говорится в исследовании популярного сервиса Biletix. Направление заняло девятое место в рейтинге самых подешевевших.

Ощутимее всего снизилась стоимость перелета Москва – Элиста – Москва: 4,7 тысячи рублей вместо 12,9 тысячи (-63,6%). Далее идет рейс Тюмень – Сочи – Тюмень: 6,9 тысячи рублей вместо 16,75 тысячи (-58,7%), следом Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург: 11,4 тысячи рублей против 17,3 тысячи (-34,1%).

В Biletix отмечают, что падение цен обусловлено запуском со стороны авиакомпаний многочисленных акций для стимулирования спроса. В свою очередь, директор портала "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил ura.ru, что резкое снижение стоимости связано с тем, что авиаперевозчики начали массово переводить на внутренние направления самолеты, работавшие на отмененных международных рейсах.