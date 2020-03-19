Роструд рассказал, как работают алтайские службы занятости

Алтайский край оказался на пятом месте по числу трудоустроенных через службы занятости. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Роструда.

Всего за последний квартал 2019 года в Алтайском крае в центры занятости обратилось 84 тысячи человек. Трудоустроить из них смогли 45 тысяч.

На первом месте оказалась Ростовская область – 87 тысяч трудоустройств на 161 тысячу обращений. После идет Дагестан (64 из 77,5 тысячи) и Воронежская область (почти 60 тысяч из 74 тысяч обратившихся).

Всего за этот период в центры занятости населения обратилось почти 2,8 миллиона человек, порядка миллиона из них смогли трудоустроиться.