Кузбасс потратит 95 миллионов на оценку стоимости трассы в направлении Алтая

95 миллионов рублей планирует потратить правительство Кузбасса на оценку стоимости новой трассы, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что будущая автодорога Новокузнецк – Междуреченск станет частью транспортного коридора, который соединит Кемеровскую область с Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия. Ее длина составит 45 километров, а допустимая скорость движения – 120 км/ч.
Правительство Кузбасса уже ищет исполнителя, который займется определением расположения новой трассы и оценит ее стоимость. Согласно информации с сайта госзакупок, стартовая стоимость договора составила 95 579 116 рублей.
Старт аукциона состоится 26 марта. Строительство автодороги запланировано начать до 2022 года.
Комментарии
Где пройдёт.
А что не устраивает: "Междуреченск, Новокузнецк, Ельцовка, Целинное, Бийск", далеко ехать?
еще 5 лет уйдет на оценку стоимости проекта, и 25 лет на строительство...