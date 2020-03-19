Кузбасс потратит 95 миллионов на оценку стоимости трассы в направлении Алтая

95 миллионов рублей планирует потратить правительство Кузбасса на оценку стоимости новой трассы, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что будущая автодорога Новокузнецк – Междуреченск станет частью транспортного коридора, который соединит Кемеровскую область с Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия. Ее длина составит 45 километров, а допустимая скорость движения – 120 км/ч.

Правительство Кузбасса уже ищет исполнителя, который займется определением расположения новой трассы и оценит ее стоимость. Согласно информации с сайта госзакупок, стартовая стоимость договора составила 95 579 116 рублей.

Старт аукциона состоится 26 марта. Строительство автодороги запланировано начать до 2022 года.