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Любо-зелено. На Алтае ужесточат правила восполнения срубленных деревьев

, ИА "Амител", Александра Черданцева
За уничтоженные насаждения придется высадить не меньше, а то и в два раза больше новых
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вырубил дерево для стройки – посади там же новое. А не можешь там же – посади рядом, но два. Такие изменения в краевой закон об охране зеленых насаждений внесут депутаты парламента Алтайского края на сессии в следующий четверг, 26 марта. 

В документе будет прописано, что компенсационное озеленение производится "в обязательном порядке во всех случаях повреждения или уничтожения (вырубки, сноса) зеленых насаждений". Сделать это нужно в ближайший сезон, подходящий для посадки, но не позднее одного года. Раньше срок прописан не был.

Уточняется и место высадки. Если до сих пор срубить можно было в одном месте, а посадить в другом (в пределах населенного пункта), то теперь строго на том же участке и не в меньшем количестве насаждений, чем было.

А если именно в этом месте посадить не получается, то хотя бы в радиусе 300 метров. И уже в двойном размере, как по количеству деревьев/кустов, так и по площади, что они занимали.

"Компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам", – будет сказано в законе, и это тоже новшество.

Кого это касается? Всех, кто ради строительства зданий (домов, отелей, школ) или других объектов вырубает насаждения. Например, в сквере рядом с корпусом Алтайского госуниверситета на улице Димитрова (корпус "Д") планируют построить новое здание для АГУ. Для этого придется вырубить 15 деревьев. И если стройка все же состоится, что пока не решено наверняка, то вузу придется компенсировать рядом не менее 15 новых насаждений. 

К ужесточению закона неоднократно призывали барнаульские общественники. В прошлом году в городе прошло несколько крупных митингов и круглых столов из-за планов строить отель Radisson в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического, а также физкультурно-оздоровительного центра в парке им. Ленина (рядом с "Лесной сказкой"). Из-за волны народного недовольства обе стройки там уже не состоятся. 

По словам главы аграрного комитета АКЗС Сергея Серова, в парламент  поступали многочисленные обращения общественности на эту тему, в том числе по поводу вырубок в барнаульском парке "Изумрудный". Там в последние несколько лет вырубили несколько десятков деревьев и взамен пока ничего не высадили.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.03.2020 11:53
деревня

Касается всех, кроме Алтай леса?

19.03.2020 11:59
Filin

Скосил траву, насей тут же , не можешь здесь, посей в другом месте в два раза больше

19.03.2020 12:21
Ведмедь

А кое кто жнет там где не сеял.

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