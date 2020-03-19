Вырубил дерево для стройки – посади там же новое. А не можешь там же – посади рядом, но два. Такие изменения в краевой закон об охране зеленых насаждений внесут депутаты парламента Алтайского края на сессии в следующий четверг, 26 марта.

В документе будет прописано, что компенсационное озеленение производится "в обязательном порядке во всех случаях повреждения или уничтожения (вырубки, сноса) зеленых насаждений". Сделать это нужно в ближайший сезон, подходящий для посадки, но не позднее одного года. Раньше срок прописан не был.

Уточняется и место высадки. Если до сих пор срубить можно было в одном месте, а посадить в другом (в пределах населенного пункта), то теперь строго на том же участке и не в меньшем количестве насаждений, чем было.

А если именно в этом месте посадить не получается, то хотя бы в радиусе 300 метров. И уже в двойном размере, как по количеству деревьев/кустов, так и по площади, что они занимали.

"Компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам", – будет сказано в законе, и это тоже новшество.

Кого это касается? Всех, кто ради строительства зданий (домов, отелей, школ) или других объектов вырубает насаждения. Например, в сквере рядом с корпусом Алтайского госуниверситета на улице Димитрова (корпус "Д") планируют построить новое здание для АГУ. Для этого придется вырубить 15 деревьев. И если стройка все же состоится, что пока не решено наверняка, то вузу придется компенсировать рядом не менее 15 новых насаждений.

К ужесточению закона неоднократно призывали барнаульские общественники. В прошлом году в городе прошло несколько крупных митингов и круглых столов из-за планов строить отель Radisson в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического, а также физкультурно-оздоровительного центра в парке им. Ленина (рядом с "Лесной сказкой"). Из-за волны народного недовольства обе стройки там уже не состоятся.

По словам главы аграрного комитета АКЗС Сергея Серова, в парламент поступали многочисленные обращения общественности на эту тему, в том числе по поводу вырубок в барнаульском парке "Изумрудный". Там в последние несколько лет вырубили несколько десятков деревьев и взамен пока ничего не высадили.