70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами

В Алтайском крае есть сложности с обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Особенно остро эта проблема стоит для тех, кто страдает редкими заболеваниями, сообщил на коллегии алтайского Минздрава министр ведомства Дмитрий Попов.

"Этот вопрос важен. Необходимо изменить подходы в принципах лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. В 2019 году на 110 млн рублей увеличено финансирование краевого бюджета, что позволило обеспечить препаратами на 13 тысяч льготников больше, чем в 2018 году. Однако есть проблема с федеральным бюджетом, сроками предоставления", – говорит Попов.

Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.

"С сентября 2019 года в регионе работает система "Светофор", которая позволят в онлайн-режиме отслеживать 700 наименований товара вплоть до аптечного пункта и поликлиники. Это страхует от необеспечения лекарственными препаратами и позволяет своевременно провести закупку", – отмечает министр.

Несмотря на то, что за год в крае потратили почти 1 млрд рублей на приобретение препаратов для льготных категорий, этой суммы все равно не достаточно.

"Средств на лечение этой категории пока не хватает. Есть пациенты, на лечение которых мы тратим более 70 млн рублей в год. Но без этих лекарств они жить не могут", – говорит министр.

Он пообещал, что доля дорогостоящих препаратов, в том числе для лечения и поддержания жителей с редкими заболеваниями, будет расти. Но за счет чего, не пояснил.

Цифра

В 2019 году в Алтайском крае получателями препаратов по федеральным льготам стали 88 тысяч человек на сумму 674 млн рублей, по региональным – 88 тысяч человек на сумму 269 млн руб. При этом в регионе проживает 193 пациента, в том числе 122 ребенка, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.