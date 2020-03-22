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70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами

, ИА "Амител"
Почти 180 тыс. человек в регионе получают льготные препараты
Фото: vologda-oblast.ru

Фото: vologda-oblast.ru

В Алтайском крае есть сложности с обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Особенно остро эта проблема стоит для тех, кто страдает редкими заболеваниями, сообщил на коллегии алтайского Минздрава министр ведомства Дмитрий Попов.

"Этот вопрос важен. Необходимо изменить подходы в принципах лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. В 2019 году на 110 млн рублей увеличено финансирование краевого бюджета, что позволило обеспечить препаратами на 13 тысяч льготников больше, чем в 2018 году. Однако есть проблема с федеральным бюджетом, сроками предоставления", – говорит Попов.

Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.  

"С сентября 2019 года в регионе работает система "Светофор", которая позволят в онлайн-режиме отслеживать 700 наименований товара вплоть до аптечного пункта и поликлиники. Это страхует от необеспечения лекарственными препаратами и позволяет своевременно провести закупку", – отмечает министр.

Несмотря на то, что за год в крае потратили почти 1 млрд рублей на приобретение препаратов для льготных категорий, этой суммы все равно не достаточно. 

"Средств на лечение этой категории пока не хватает. Есть пациенты, на лечение которых мы тратим более 70 млн рублей в год. Но без этих лекарств они жить не могут", – говорит министр.

Он пообещал, что доля дорогостоящих препаратов, в том числе для лечения и поддержания жителей с редкими заболеваниями, будет расти. Но за счет чего, не пояснил.

Цифра

В 2019 году в Алтайском крае получателями препаратов по федеральным льготам стали 88 тысяч человек на сумму 674 млн рублей, по региональным – 88 тысяч человек на сумму 269 млн руб. При этом в регионе проживает 193 пациента, в том числе 122 ребенка, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.03.2020 08:12
- гость -

даже интересно стало, что за лекарства на 70млн на человека у нас закупают льготникам. знает кто?

22.03.2020 08:18
- гость -

А почему он ещё на своей должности - не справляешься - уходи! Почему его не увольняют?!
При этом люди должны наконец понять - нехватка денег, это и их вина. До тех пор пока они будут поддерживать эту власть - денег не будет!!!

22.03.2020 08:30
- гость -

08.12
Да, это орфанные заболевания.. типа муковисцидоза.. их несколько. Да, и препараты там стоят по миллиону и даже больше .

22.03.2020 08:38
- гость -

Этот министр Попов и у себя в Красноярском крае проваливал эти закупки.

22.03.2020 08:53
- гость -

Откуда столь ценные сведения, аль клевета? А ежели за .опу возьмут, что глаголить будешь?

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