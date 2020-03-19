"Но станет радостнее всем". Из-за коронавируса на Алтае отменили игры КВН

Первая четвертьфинальная игра лиги КВН "Алтай" перенесена из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в официальном релизе лиги, игра теперь пройдет 15 мая в 19:00. Что касается второго четвертьфинала, то он состоится 24 апреля, как и ожидалось ранее.

"Все билеты, приобретенные на игру, будут действительны на новую дату", – говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас в Алтайском крае нет ни одного официально зарегистрированного случая заразившегося коронавирусом. Однако в регионе действует режим повышенной опасности. Отменены спортивные мероприятия. А вот учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме. Кинотеатры, театры, музей продолжают принимать посетителей, но из-за возможного распространения коронавируса вводятся дополнительные меры санитарной безопасности. Соответствующее распоряжение разослано во все учреждения сферы культуры края. Сотрудники музеев, театров и Домов культуры обязаны регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств и проветривать залы.