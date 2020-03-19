Полиция Польши призвала преступников не нарушать закон во время пандемии коронавируса

Польская полиция попросила преступников не воровать и не убивать, пока в стране свирепствует коронавирус, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Из-за пандемии COVID-19, которая поставила перед нами много новых задач и вызвала панику, а иногда и непредсказуемое поведение многих людей, от нас и других служб ожидают помощи. Пожалуйста, прекратите все преступные (постыдные) мерзкие действия до отдельного уведомления", – сказано в сообщении.

Польские полисмены заранее поблагодарили потенциальных злодеев за понимание и ожидаемое сотрудничество.

По последним данным, в Польше коронавирусом инфицированы более 200 человек, пятеро скончались.

Недавно аналогичная просьба прозвучала и от полиции США. В частности, правоохранители города Солт-Лейк-Сити попросили преступников временно отказаться от нарушений закона в связи с распространением коронавируса.