В России разработали способ измерения температуры с помощью смартфона

Термометр-наклейка, который позволяет измерять температуру прямо через смартфон, представят в России в сентябре 2020 года. Об этом РИА "Новости" рассказала руководитель центра NealthNet НТИ Мария Галямова.
По ее словам, устройство будет состоять из двух частей: термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, с помощью которого можно будет измерить температуру. Максимальная дальность работы – 50 метров. Наклейки можно будет использовать как дома, так и в больницах.
Устройство нетоксично и полностью безопасно – в нем не используют ртуть. Точную стоимость Галямова не назвала, но она будет сопоставима с ценой ИК-термометров. Срок работы наклейки без подзарядки – 1 год.
Комментарии
"Разработали" ((
Года три назад я для малыша такой купил на алиэкспресс. В районе 25-26 долларов обошелся. Наклейку не брал, взял браслет с термометром - показывает температуру на дисплее и по блютусу на смартфон передает. Браслет очень мягкий и сам дисплей плоский - не мешает ребенку. На смартфоне в виде графика температура выдается.
браслет - заряжать каждую неделю.
а наклейка - на год. Баааальшая разница