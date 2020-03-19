В России разработали способ измерения температуры с помощью смартфона

Термометр-наклейка, который позволяет измерять температуру прямо через смартфон, представят в России в сентябре 2020 года. Об этом РИА "Новости" рассказала руководитель центра NealthNet НТИ Мария Галямова.

По ее словам, устройство будет состоять из двух частей: термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, с помощью которого можно будет измерить температуру. Максимальная дальность работы – 50 метров. Наклейки можно будет использовать как дома, так и в больницах.

Устройство нетоксично и полностью безопасно – в нем не используют ртуть. Точную стоимость Галямова не назвала, но она будет сопоставима с ценой ИК-термометров. Срок работы наклейки без подзарядки – 1 год.