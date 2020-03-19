Водитель кроссовера хотел эффектно выехать на дорогу, но не получилось. Видео

Volkswagen Touareg попал в ДТП в четверг утром, 19 марта. Произошло это на развороте недалеко от пересечения улиц Малахова и Сухэ-Батора. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Судя по кадрам, водитель кроссовера пытался быстро выехать на Малахова, однако машину несколько раз занесло, и она вылетела на трамвайные пути. О пострадавших ничего не сообщается.
Как уже писал amic.ru, сегодня на дорогах Барнаула наблюдается сильная гололедица. Из-за этого в городе произошло уже несколько ДТП. Так, на шоссе Ленточный бор столкнулись две иномарки. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Комментарии
посмотрите - я трамвай
Мде... ECP не оборудован что-ли ? Вроде не самая дешевая машина. Хотя проблема не в ECP, а в голове.
Не в гололедице дело в мозгах водителей.
щас кааак проскочу
навряд ли он хотел выехать эффектней. автор заголовка видать машину не водит и с наших кривущих разворотов не съезжал.
циклический занос во всей его красе...
что сказать - не умешь не берись, а так красиво выпендрился)))
Почему видео названо "малаховский дрифтер", там уместнее другое название
19.03.2020 11:24
Sv
дурацкое предположение
Торопиться не надо. Пропустил бы трамвай и спокойно проехал.
Просто красавчик. Хотя есть предположение что за рулем была дама
19.03.2020 11:25
- гость - и как минимум не дешево!!!
Просто не нужно пытаясь выйти из заноса крутить руль до упора в обе стороны, а так жаль что до опоры не доехал она так и просилась.
19.03.2020 11:45
Есть предположение что вы не очень умный человек - бывает и такое.