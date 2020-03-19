Водитель кроссовера хотел эффектно выехать на дорогу, но не получилось. Видео

Volkswagen Touareg попал в ДТП в четверг утром, 19 марта. Произошло это на развороте недалеко от пересечения улиц Малахова и Сухэ-Батора. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по кадрам, водитель кроссовера пытался быстро выехать на Малахова, однако машину несколько раз занесло, и она вылетела на трамвайные пути. О пострадавших ничего не сообщается.

Как уже писал amic.ru, сегодня на дорогах Барнаула наблюдается сильная гололедица. Из-за этого в городе произошло уже несколько ДТП. Так, на шоссе Ленточный бор столкнулись две иномарки. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.