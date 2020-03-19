Жители края стали больше пользоваться кредитами

По итогам 2019 года ресурсный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с учетом инвестиционных продуктов увеличился на 23% и достиг 56,7 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель ВТБ в регионе составил 57,7 млрд рублей с ростом на 12%.

Розничный кредитный портфель на 1 января 2020 года превысил 41 млрд рублей (+16% с начала года). Сохраняется спрос на ипотечное кредитование – именно в этом сегменте произошел наибольший прирост (+21%), до 22 млрд рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 13% и составил 16,4 млрд рублей.

В течение 2019 года ВТБ предоставил населению региона заемных средств на общую сумму 18,3 млрд рублей. Около половины продаж приходится на кредиты наличными. Объем выдачи ипотеки по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6% и превысил 8,5 млрд рублей.

Ресурсный портфель средств физлиц по итогам года вырос на 15% – до 31,4 млрд рублей. Основной рост обеспечил портфель инвестиционных продуктов, который по сравнению с началом года увеличился вдвое, до 7,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, за отчетный период достиг 16,7 млрд рублей. Четвертую часть портфеля составляют кредиты компаниям жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов, 16% занимают предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, по 15% приходится на предприятия АПК и сферы торговли. Портфель средств юридических лиц за 2019 год увеличился на 36% и превысил 25,3 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин подчеркнул, что ВТБ продолжило расширение сети: в 2019 году на территории края открыто три новых точки продаж.

"Также банк стремительно развивал цифровые технологии и дистанционные сервисы, что позволило нашим клиентам получать квалифицированные персональные консультации и необходимые банковские услуги как в офисах ВТБ, так и дистанционно", – добавил Сергей Никулин.