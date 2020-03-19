Запасливый. Бийский рабочий украл почти 600 баллонов монтажной пены

В Бийске рабочий, начиная с ноября прошлого года, украл 575 баллонов монтажной пены. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

За помощью в полицию обратился 31-летний бийчанин, который владеет бизнесом по установке пластиковых окон. Проведя инвентаризацию на складе, он узнал, что у него пропало 575 баллонов монтажной пены.

Под подозрения следователей попал 54-летний ранее судимый мужчина, который подрабатывал у предпринимателя. Выяснилось, что он брал монтажную пену со склада и перепродавал ее своим знакомым. Подозреваемый во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".