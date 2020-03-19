Заключенным на Алтае запретили свидания с родными. В УФСИН тоже боятся коронавируса

Заключенным Алтайского края временно запретили свидания с родными из-за угрозы распространения коронавируса. Также сотрудники УФСИН по региону не должны появляться на работе при плохом самочувствии и повышенной температуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, осужденным вообще запрещены краткосрочные и длительные свидания. А до этого в учреждениях УФСИН края действовал карантин и заключенные также не могли видеться с родными и близкими.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения", – говорится в сообщении ведомства.

В УФСИН попросили родственников осужденных с пониманием относиться к введению ограничительных мероприятий. Как долго продлится полная изоляция заключенных – неизвестно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение привлечь российских осужденных к изготовлению масок, которых катастрофически не хватает в аптеках.