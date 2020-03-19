Терапевтов, педиатров, хирургов, анестезиологов-реаниматологов не хватает алтайским больницам. А всего – 2,5 тысячи специалистов. Закрыть дефицит кадров предлагают с помощью программы профессиональной переподготовки, привлечения специалистов из других регионов и работы с учебными заведениями. Об этом шла речь 18 марта на коллегии Министерства здравоохранения, посвященной итогам 2019 года.
"В крае наблюдается напряженная ситуация, связанная с подготовкой и наполнением кадров, особенно в сельской местности. Эти планы мы выполнить пока не можем. Тут нужна комплексная работа по подготовке, привлечению специалистов из других регионов, что пока вообще звучит как фантастика. Необходимо распределить квалифицированных врачей не по крупным городам, а по районам. Пока достойных результатов мы не достигли, но работа идет", – отмечает губернатор края Виктор Томенко.
Всего региону не хватает 2,5 тыс. медицинских работников, в конце 2019 года говорил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. На коллегии он пояснил: больницам края требуется 262 терапевта, более 60 педиатров, а также несколько десятков хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов.
"Все эти показатели находят отражение в нашей заявке в медуниверситет. Но подготовка кадров – дело не одного года. Например, в 2019 мы увеличили заявку на 100 врачей на 2021 год. В этом году заявка будет сформирована на 2022-й", – подчеркивает Попов.
Кадровую проблему в крае решают и с помощью программы повышения квалификации. В прошлом году в медуниверситете обучение по смежным специальностям прошли терапевты, гинекологи, хирурги, педиатры. Например, теперь терапевты могут оказывать услуги по диагностике и эндокринологии. В селах края их практически не оказывают, отправляя в межрайонные центры.
В регионе ведут работу и по привлечению специалистов в сельскую местность. В 2020 году на программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" потратят 133,1 млн рублей. Участники этих программ могут рассчитывать на хорошую материальную помощь при переезде в село и работе там в течение нескольких лет. Также по муниципальной программе "Здравоохранение" для молодых специалистов заложены подъемные средства, предусмотрена компенсация аренды жилья или служебное жилье. И тут речь идет уже не только о селах.
"В прошлом году более 200 квартир предоставлены в наем медработникам Барнаула. Программа по аренде служебного жилья работает в Бийске, скоро она появится во всех межрайонных центрах", – говорит Попов.
Цифра
Средняя заработная плата для врачей в Алтайском крае составляет 47,7 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 24,8 тысячи рублей, а для младшего – 23 тысячи рублей.
Комментарии
Выставьте зарплату 150.000, сразу очередь выстроится, можно будет выбирать. А за 250 можно и кандидата наук найти, и кого угодно. За таким зарплатами из других регионов будут приезжать, даже из Европейской части России. И люди будут за рабочее место держаться. Проблема очень легко решается.
А почему нельзя вернуться к системе, которая была в СССР: отучился бесплатно в ВУЗе-будь добр отработай 2-3 года по распределению, в селе!
А нужно-то просто повышать зарплаты. Не получилось что ли пенсионеров и декретниц на работу вызвать? Прошлый раз на них ставку делали. Теперь переобучать решили. Был проктологом, стал гинекологом так что ли? И заставить совмещать.
В крае функционирует мед университет, и при этом нет специалистов. Неужели кто-то всерьёз считает, что на наши нищенские зарплаты поедут из других регионов?
Ещё можно, вместо экономистов и юристов, которые потом не могут найти работу, больше готовить медработников, их уже сколько лет не хватает.
В этом году медучреждениях отказывали в целевом направлении для желающих учится,а зарплата опять с потолка взята,пока чиновники не поймут,что надо платить достойную зарплату,будет дефицит кадров,почему в развитых странах где зарплата нормальная дефицита кадров нет.
Иван, выпускник после ВУЗа ничего еще не умеет. А по окончании 3 лет свалит. Вы хотите текучку неумех организовать? Самый расцвет хирурга 35-40 лет, в этом возрасте уже семьи, дети. Опять же, что касаемо выпускников других ВУЗов, им тоже тогда нужно будет в селе отрабатывать, ведь почти все бесплатно учились. Да и что значит бесплатно? Мои родители всю жизнь работали, и платили налоги за мое обучение, к примеру. Так что моя учеба была косвенно оплачена моими родителями.
В этом году медучреждениях отказывали в целевом направлении для желающих учится,а зарплата опять с потолка взята,пока чиновники не поймут,что надо платить достойную зарплату,будет дефицит кадров,почему в развитых странах где зарплата нормальная дефицита кадров нет.
Я вас удивлю, но дефицит медработников сейчас во всем мире. В Германии специальные программы существуют для приезжающих врачей. В Израиле тоже.
19.03.2020 16:18
Гос ть
В крае функционирует мед университет, и при этом нет специалистов.
вот именно это интересно, кухня есть а еды нет....
заставить отрабатывать в крае 3 года по распределению, самое простое.
Но власти в этом не заинтересованы.
19.03.2020 16:14
- гость - Если вы считаете что проблема очень легко решается деньгами, то ее нельзя принимать за проблему (мудрость еврея) А так как деньги жалко, то это проблема и решать ее надо заявкой специалистов из Узбекистана, говорят у них там образование не хуже нашего.
19.03.2020 16:24
- гость
Я вас удивлю, но дефицит медработников сейчас во всем мире. В Германии специальные программы существуют для приезжающих врачей. В Израиле тоже.
Означает ли это что народ становится болезненным, чем больше лечат, тем дряхлее??
если да, то зачем такая медицина?
заставить отрабатывать в крае 3 года по распределению,
Тогда всех заставлять, и из АлтГУ, и Политеха и прочих. А то ишь, только за медиков схватились. Отработка в селе за такую зарплату это официальное рабство.
Ни врачей,ни учителей!
Чтобы повысить зарплаты врачам, зарплаты необходимо определённым образом реструктурировать. Реструктуризация зарплат может вызвать определённые социальные потрясения в слишком высокооплачиваемых средах.
А поэтому федеральный центр делает всё необходимое в наших с вами интересах..
заставить отрабатывать в крае 3 года по распределению,
ага, и сделать высшее образование бесплатным как в СССР...
19.03.2020 16:19
гость
Ещё можно, вместо экономистов и юристов, которые потом не могут найти работу, больше готовить медработников, их уже сколько лет не хватает.
Вы на святое не покушайтесь, кто же нам законы будет писать от которых что учителя и врачи разбегаются куда угодно, как тараканы из под тапка.
Означает ли это что народ становится болезненным, чем больше лечат, тем дряхлее??
если да, то зачем такая медицина
Скорее зачем нам такой народ болезный.
Медицина развивается, берет на себя больше функций. На что раньше не обращали внимания, теперь успешно лечится. На все это нужно больше людей. Как нейрохирургия, эндоскопия, офтальмология шагнула за последние 40 лет! В каждой специальности появляются отдельные направления. Правительству, разумеется, нужны врачи-универсалы за 100$ в месяц, но такого не бывает.
А поэтому федеральный центр делает всё необходимое в наших с вами интересах..
оптимизацию уже сделали - что дальше...
А поэтому федеральный центр делает всё необходимое в наших с вами интересах..
Уж 20 лет делает. Центр умный, вот только народишко, как всегда, не такой попался
- гость -
19.03.2020 16:24
- гость
Означает ли это что народ становится болезненным, чем больше лечат, тем дряхлее??
если да, то зачем такая медицина?
Расскажите про это своим престарелым родственникам, если не нужны можете сдать их куда ни будь
19.03.2020 16:35
Я
Расскажите про это своим престарелым родственникам, если не нужны можете сдать их куда ни будь
какая ты умная, тебя значит не коснулось еще, все впереди....
В мед за бабки не залезть. Отчислить могут с любого курса. Т.е дефицита в абитуре нет.
Куда выпускники тогда деваются???
Может хватит индусов и китайцев учить? Они здесь работать не останутся.
Скажу правду - человек который заплатил за своё образование больше миллиона рублей слишком высоко себя ценит.
И правильно делает, на мой взгляд.
А работает в муниципальных больницах в основном советская школа.
платить зарплату на которую можно жить не пробовали?
А работает в муниципальных больницах в основном советская школа.
то есть пенсионеры...
19.03.2020 16:47
гость
Скажу правду - человек который заплатил за своё образование больше миллиона рублей слишком высоко себя ценит.
И правильно делает, на мой взгляд.
А работает в муниципальных больницах в основном советская школа.
Работают остатки действительно образованных и опытных, а молодежь купившая образования, но по сути неопытная совсем слишком себя ценит браво!