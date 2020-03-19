Терапевтов, педиатров, хирургов, анестезиологов-реаниматологов не хватает алтайским больницам. А всего – 2,5 тысячи специалистов. Закрыть дефицит кадров предлагают с помощью программы профессиональной переподготовки, привлечения специалистов из других регионов и работы с учебными заведениями. Об этом шла речь 18 марта на коллегии Министерства здравоохранения, посвященной итогам 2019 года.

"В крае наблюдается напряженная ситуация, связанная с подготовкой и наполнением кадров, особенно в сельской местности. Эти планы мы выполнить пока не можем. Тут нужна комплексная работа по подготовке, привлечению специалистов из других регионов, что пока вообще звучит как фантастика. Необходимо распределить квалифицированных врачей не по крупным городам, а по районам. Пока достойных результатов мы не достигли, но работа идет", – отмечает губернатор края Виктор Томенко.

Всего региону не хватает 2,5 тыс. медицинских работников, в конце 2019 года говорил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. На коллегии он пояснил: больницам края требуется 262 терапевта, более 60 педиатров, а также несколько десятков хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов.

"Все эти показатели находят отражение в нашей заявке в медуниверситет. Но подготовка кадров – дело не одного года. Например, в 2019 мы увеличили заявку на 100 врачей на 2021 год. В этом году заявка будет сформирована на 2022-й", – подчеркивает Попов.

Кадровую проблему в крае решают и с помощью программы повышения квалификации. В прошлом году в медуниверситете обучение по смежным специальностям прошли терапевты, гинекологи, хирурги, педиатры. Например, теперь терапевты могут оказывать услуги по диагностике и эндокринологии. В селах края их практически не оказывают, отправляя в межрайонные центры.

В регионе ведут работу и по привлечению специалистов в сельскую местность. В 2020 году на программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" потратят 133,1 млн рублей. Участники этих программ могут рассчитывать на хорошую материальную помощь при переезде в село и работе там в течение нескольких лет. Также по муниципальной программе "Здравоохранение" для молодых специалистов заложены подъемные средства, предусмотрена компенсация аренды жилья или служебное жилье. И тут речь идет уже не только о селах.

"В прошлом году более 200 квартир предоставлены в наем медработникам Барнаула. Программа по аренде служебного жилья работает в Бийске, скоро она появится во всех межрайонных центрах", – говорит Попов.

Цифра

Средняя заработная плата для врачей в Алтайском крае составляет 47,7 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 24,8 тысячи рублей, а для младшего – 23 тысячи рублей.