Роспотребнадзор объяснил, как вести себя на карантине

В Роспотребнадзоре напомнили, что на карантине нельзя выходить из дома даже в магазин или аптеку. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

По словам санврачей, коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Чтобы он не распространялся, люди, сидящие на карантине, не должны выходить за пределы своей квартиры.

Роспотребнадзор предлагает плотно упаковывать мусор и выставлять его за дверь, а продукты питания заказывать онлайн или через волонтеров. Если потенциально зараженный проживает с родственниками – использовать отдельную посуду и не выходить из комнаты.

В службе напомнили, что инкубационный период COVID-19 – 14 дней. На карантин сейчас отправляют тех, кто недавно прибыл из стран с эпидемией коронавируса или тех, кто с ними контактировал.

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако накануне, 18 марта, первый больной был зарегистрирован в Новосибирске. В крае введен режим повышенной готовности из-за пандемии.