Открытие ДОК, тушение пожаров и новые деревья: холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы

Холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы за прошлый год. Главными событиями были открытие Павловского деревообрабатывающего комбината по производству плит MDF, тушение лесных пожаров и выращивание новых деревьев.
Производство
Павловский деревообрабатывающий комбинат позволил замкнуть цикл от заготовки до переработки древесины в Алтайском крае, внедрив технологии безотходного производства. Благодаря этому в регионе появился новый продукт – плиты MDF, востребованные в мебельной и строительной промышленности. В рамках пусконаладочных работ произведено более 73 тыс. куб.м плиты.
В 2019 году компания произвела более:
- 450 тыс. куб.м пиломатериалов;
- 24 тыс. куб.м погонажных изделий;
- 10 тыс. куб.м клееного бруса;
- 1 800 кв.м окон;
- 720 кв.м дверей;
- 13 тыс. тонн пеллет;
- 1 тыс. тонн брикетов;
- 57 тыс. куб.м колотых дров.
Более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается и реализуется в виде готовой продукции.
Всего за год произведено товарной продукции более чем на 7 млрд рублей. Налоговые отчисления составили более 750 млн рублей.
В 2020 году компания планирует увеличить производство:
- плит MDF – на 120%;
- погонажных изделий – на 20%;
- домокомплектов из клееного бруса – на 20%;
- брикетов, пеллет – на 50%;
- окон, дверей, лестниц – на 100%;
- колотых дров – на 25%.
Охрана лесов
Холдинг "Алтайлес" продолжает выполнять обязательства по охране лесов от пожаров с перевыполнением установленных законом нормативов. В 2019 году сотрудники компании потушили 236 лесных пожаров. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных возгораний составила 20 минут. На противопожарное обустройство лесов, содержание системы мониторинга и профилактики лесных пожаров компания направила более 140 млн рублей собственных средств.
Также сотрудники компании в 2019 году вырастили в питомниках более 12 млн штук сеянцев сосны и лиственницы, создали новые леса на площади 436 га, провели уход за лесными культурами на площади 5 тыс. га, дополнение лесных культур, комбинированное лесовосстановление и другие мероприятия. Всего на эти цели "Алтайлес" направил почти 13 млн рублей.
"Компания продолжит развиваться по пути производства качественной и востребованной на рынке продукции из древесины. Мы будем совершенствовать систему охраны лесов от пожаров, создавать новые леса, увеличивая площади ленточных и приобских боров. Комплексный подход к лесопользованию – наша главная задача, и мы с ней успешно справляемся", – отметил на итоговой коллегии генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.
Комментарии
Проблема "Амика" в том что он рекламирует деятельность местного ОПГ. Видимо после того как они прошлись всем нам по ушам с посылом о том что в Томской области "все еще хуже" СМИ решили начать формировать положительный образ "Алтайлеса". В Томской области может быть и хуже но и у нас все очень плохо-разве это не повод для беспокойства?