Открытие ДОК, тушение пожаров и новые деревья: холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы

Холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы за прошлый год. Главными событиями были открытие Павловского деревообрабатывающего комбината по производству плит MDF, тушение лесных пожаров и выращивание новых деревьев.

Производство

Павловский деревообрабатывающий комбинат позволил замкнуть цикл от заготовки до переработки древесины в Алтайском крае, внедрив технологии безотходного производства. Благодаря этому в регионе появился новый продукт – плиты MDF, востребованные в мебельной и строительной промышленности. В рамках пусконаладочных работ произведено более 73 тыс. куб.м плиты.

В 2019 году компания произвела более:

450 тыс. куб.м пиломатериалов;

24 тыс. куб.м погонажных изделий;

10 тыс. куб.м клееного бруса;

1 800 кв.м окон;

720 кв.м дверей;

13 тыс. тонн пеллет;

1 тыс. тонн брикетов;

57 тыс. куб.м колотых дров.

Более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается и реализуется в виде готовой продукции.

Всего за год произведено товарной продукции более чем на 7 млрд рублей. Налоговые отчисления составили более 750 млн рублей.

В 2020 году компания планирует увеличить производство:

плит MDF – на 120%;

погонажных изделий – на 20%;

домокомплектов из клееного бруса – на 20%;

брикетов, пеллет – на 50%;

окон, дверей, лестниц – на 100%;

колотых дров – на 25%.

Охрана лесов

Холдинг "Алтайлес" продолжает выполнять обязательства по охране лесов от пожаров с перевыполнением установленных законом нормативов. В 2019 году сотрудники компании потушили 236 лесных пожаров. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных возгораний составила 20 минут. На противопожарное обустройство лесов, содержание системы мониторинга и профилактики лесных пожаров компания направила более 140 млн рублей собственных средств.

Также сотрудники компании в 2019 году вырастили в питомниках более 12 млн штук сеянцев сосны и лиственницы, создали новые леса на площади 436 га, провели уход за лесными культурами на площади 5 тыс. га, дополнение лесных культур, комбинированное лесовосстановление и другие мероприятия. Всего на эти цели "Алтайлес" направил почти 13 млн рублей.

"Компания продолжит развиваться по пути производства качественной и востребованной на рынке продукции из древесины. Мы будем совершенствовать систему охраны лесов от пожаров, создавать новые леса, увеличивая площади ленточных и приобских боров. Комплексный подход к лесопользованию – наша главная задача, и мы с ней успешно справляемся", – отметил на итоговой коллегии генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.