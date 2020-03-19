Конец "Империи". Здание торгового дома сгорело в Алтайском крае. Снова

В ночь на 19 марта в селе Ребриха Алтайского края сгорел торговый дом "Империя", находящийся по адресу пр. Победы, 54. О происшествии написали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как рассказали очевидцы, несколько лет назад этот же торговый дом уже сгорал дотла. В здании располагались супермаркеты "Аникс", "Новэкс", офисы "Мегафоны" и Совкомбанка, а также отдел Алейского мясокомбината и другие.

О причинах пожара, а также о пострадавших ничего не сообщается.

Как уже писал amic.ru, 11 марта в Барнауле произошел крупный пожар в историческом центре по адресу ул. Луговая, 4. Тогда сотрудников из помещения своевременно эвакуировали.