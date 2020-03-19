Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам

20-летняя жительница Барнаула перевела деньги мошеннику, который обещал, что она заработает на тотализаторе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По словам девушки, в соцсетях она нашла аккаунт человека, который предлагал помощь в ставках. Схема проста – желающий переводит ему деньги, а "эксперт" после возвращает их с выигрышем, забирая себе лишь 20% в качестве комиссии.

Девушку убедили скриншоты выигрышных ставок, и она решила перевести мошеннику 20 тысяч рублей. Но после этого он сразу же удалил свою страницу, а горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Стражи порядка убедительно просят население быть осторожным в отношении любых предложений в интернете.