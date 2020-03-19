Четверг, 19 Март, 22:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,16
€ 87,27
2°

199 +52
Обь
4см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам

, ИА "Амител"
И потеряла деньги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

20-летняя жительница Барнаула перевела деньги мошеннику, который обещал, что она заработает на тотализаторе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По словам девушки, в соцсетях она нашла аккаунт человека, который предлагал помощь в ставках. Схема проста – желающий переводит ему деньги, а "эксперт" после возвращает их с выигрышем, забирая себе лишь 20% в качестве комиссии.

Девушку убедили скриншоты выигрышных ставок, и она решила перевести мошеннику 20 тысяч рублей. Но после этого он сразу же удалил свою страницу, а горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Стражи порядка убедительно просят население быть осторожным в отношении любых предложений в интернете.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.03.2020 20:48
- гость -

Схема проста — желающий переводит ему деньги, а "эксперт" после возвращает их с выигрышем, забирая себе лишь 20%

Слов просто нет вобще.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:03
Япония приняла олимпийский огонь в Афинах 0
21:32
Алтайские таможенники пресекли незаконный вывоз нескольких тысяч медицинских масок 0
21:01
Суды в Алтайском крае закрылись до 10 апреля 0
20:34
Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам 1
20:03
За нарушение карантина введут уголовную ответственность 2
19:36
Цисты рачка артемии довели троих жителей Алтайского края до суда 1
19:07
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства 3
18:40
Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус 2
18:11
Алтайский "политех" переходит на дистанционную форму обучения 2
17:55
Выяснилось, как переход на удаленную работу повлияет на счета по ЖКХ 2
17:42
Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса 9
17:30
Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель" 0
17:19
Только молодожены и родители. В ЗАГСы Алтайского края перестали пускать гостей 0
17:05
"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем 14
16:54
Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться 4
16:43
Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард 8
16:33
"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса 24
16:18
Фейковые письма с требованием закрыть заведения общепита рассылают в Алтайском крае 0
16:06
Хирургов у нас нет. Алтайским больницам не хватает 2,5 тысячи специалистов 33
15:55
Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса 10
15:45
Первый человек с коронавирусом умер в России 20
15:32
Следственный комитет ищет очевидцев гибели дорожного рабочего в Барнауле 0
15:20
Барнаульцам предложили больше не оплачивать услуги ЖКХ на почте и в банке. Тогда как? 18
15:03
Зарплата в Алтайском крае – не самая низкая в России 17
14:50
Роспотребнадзор объяснил, как вести себя на карантине 5
14:36
Россиянку осудят за рассылку фейков о коронавирусе 13
14:25
PlayStation 5. Что нужно знать о новой консоли и когда она поступит в продажу 0
14:05
Жители края стали больше пользоваться кредитами 5
14:01
АлтГУ за 800 тысяч заказал работы на месте сквера. В вузе же ничего не знают об этом 8
13:53
Мэр Бийска, невзирая на коронавирус, собрал полный зал на годовом отчете 4
13:44
Запасливый. Бийский рабочий украл почти 600 баллонов монтажной пены 0
13:32
Авиакомпания Utair запустит рейсы из Барнаула в Омск с 3 мая 5
13:19
Роструд рассказал, как работают алтайские службы занятости 0
13:01
Врачи и полиция ищут сибиряков, которые летели с зараженной жительницей Новосибирска 24
12:47
Уже Найден: главу района принудительно доставят в СИЗО прямо из больничной палаты 4
12:42
В России разработали способ измерения температуры с помощью смартфона 2
12:30
Конец "Империи". Здание торгового дома сгорело в Алтайском крае. Снова 3
12:16
Заключенным на Алтае запретили свидания с родными. В УФСИН тоже боятся коронавируса 0
12:05
От смартфона до водонагревателя. В "Пионере" открылся дискаунтер электроники 3
11:53
Полиция Польши призвала преступников не нарушать закон во время пандемии коронавируса 3
11:41
Срубил дерево - посади два. На Алтае ужесточат требования к зеленым зонам 7
11:29
Не хватайтесь за сердце. Жители Алтайского края стали жить на полгода дольше 4
11:14
Эволюция микрозайма: как изменились микрофинансовые организации 9
11:02
Барнаулец на кроссовере хотел эффектно выехать на дорогу, но не получилось. Видео 19
10:47
"Но станет радостнее всем". Из-за коронавируса на Алтае отменили игры КВН 3
10:32
На здоровье. Пять мини-онкоцентров и 32 ФАПа построят в Алтайском крае в 2020 году 0
10:16
Кузбасс потратит 95 миллионов на оценку стоимости трассы в направлении Алтая 4
10:01
"Фабрика процессов": как и зачем на Алтае внедряют бережливое производство 5
09:47
Перелет из Барнаула в Москву вошел в десятку самых подешевевших в России 6
09:31
Антимонопольщики прокомментировали удивление Путина росту цен на бензин 24
09:15
"Кредит куда страшнее": что барнаульцы и гости города думают о коронавирусе 20
09:04
Две машины столкнулись на шоссе Ленточный бор в Барнауле 5
08:49
"До абсурда доводить не надо". Шубенков – о скупающих туалетную бумагу 43
08:34
Владимир Путин подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет 18
08:19
Барнаульский депутат поддержал поправки в Конституцию, опасаясь браков людей и собак 50
08:04
Производство автомобилей в России сократилось на 12% 7
07:50
Эрнст назвал победителя отмененного Евровидения-2020 4
07:39
Стало известно, из-за кого барнаульские школьники ели котлеты с бумагой 8
07:23
Только спокойствие. Психолог рассказал, чем опасна массовая истерия и как ее избежать 4
07:05
40 рублей в день. Фонд "Облака" собирает деньги на школьные обеды 43
06:51
Покурить и потусить. Квартиру с кальянной и сценой продают в Барнауле за 12 миллионов 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.