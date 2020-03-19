19 марта временно отстраненный от должности глава Каменского района Федор Найден был выписан из барнаульской больницы после экстренной госпитализации неделей ранее. Всю ночь под дверьми его палаты дежурили люди с автоматами, рассказал amic.ru адвокат Евгений Коноваленко. В течение дня Найдена должны этапировать в СИЗО № 1, где он может провести ближайшие два месяца. Защита градоначальника пытается обжаловать данное постановление.

Адвокат осужденного по уголовному делу считает недавнее решение о розыске мэра незаконным. Подробности – в материале amic.ru.

Болезнь – не повод для "прогула"

Процесс по делу Найдена должен был продолжиться в апелляционной инстанции, однако этого не случилось, так как осужденный не явился на заседание. Именно поэтому суд объявил его в розыск, параллельно решив, что когда Найдена задержат, его необходимо поместить в СИЗО на два месяца.

Приговор Федору Найдену был вынесен еще в ноябре прошлого года. Главу района осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Суд назначил Найдену штраф в размере 300 тысяч рублей. Защита с вердиктом не согласилась и подала апелляцию.

Однако к рассмотрению дела суд приступить пока так и не смог. Трижды заседание откладывалось по причине болезни Федора Найдена. Последний раз это произошло 13 марта. Еще накануне Найден планировал прийти в суд, но утром ему внезапно стало плохо и потребовалась госпитализация, рассказал amic.ru адвокат Евгений Коноваленко. Более того, у Найдена на ближайшее время была назначена плановая операция в Барнауле.

Несмотря на то, что данный факт защитник был готов подтвердить справкой из медучреждения, суд не стал ждать и принял, на взгляд адвоката, решение, полностью противоречащее закону и здравому смыслу. Федора Найдена объявили в розыск.

Преступление и наказание

"Судья прекрасно знала, где находился мой клиент, но она действовала сугубо формально", – рассказывает Евгений Коноваленко. В тот момент Федор Найден находился в больнице и никуда от правосудия не скрывался. Между тем судебные приставы наведались по месту прописки главы района, но естественно, там его не обнаружили. К слову, судья Каменского городского суда Марина Мягкова постановила: после того, как Найдена отыщут, поместить его в СИЗО на два месяца.

При этом никто даже не пытался убедиться в том, что Найден лежит в больнице и ни от кого не прятался. В отношении него действовала такая мера пресечения, как подписка о невыезде, напоминает адвокат.

Как пояснил Евгений Коноваленко, такая мера, как арест, сейчас судом избрана быть не могла, поскольку статья, по которой был осужден Найден, не предполагает лишения свободы – как реального, так и условного. Чем вызвано решение судьи – загадка.

По словам Коноваленко, было нарушено сразу несколько норм права. В суд и прокуратуру были направлены документы об оспаривании постановления Марины Мягковой, однако до сих пор никакой реакции не последовало, в том числе и от надзорного ведомства. Судя по карточке дела, апелляцию на решение Каменского городского суда рассмотрит уже Алтайский краевой суд. Но произойдет это только 24 марта, во вторник. Amic.ru продолжит следить за развитием событий.

В чем обвиняли главу?

Напомним, по версии правоохранителей, Федор Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководителей детских садов расторгнуть договор о поставке хлеба с одним предпринимателем и заключить аналогичные контракты с компанией, которую возглавлял его родственник. Также обвинение полагало, что образовательные учреждения района по распоряжению главы через третьих лиц расторгли договоры по вывозу ТКО, не имея на то законных оснований.