Цисты рачка артемии довели троих жителей Алтайского края до суда

В Алтайском крае трое местных жителей предстанут перед судом за незаконный вылов цист рачка артемии. Как сообщают в региональной прокуратуре, браконьеры промышляли летом 2019 года на Малиновом озере в Михайловском районе.

Злоумышленники успели выловить более 10 тонн. Это порядка 200 мешков. Ущерб оценили в семь миллионов рублей. В ходе разбирательства браконьеры полностью признали свою вину. Уголовное дело передали в суд.

Отмечается, что, согласно заключению алтайского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, циста артемии сохранила жизнеспособность. Весной 2020 года ее вернут в естественную среду обитания.

Артемия Салина – рачок, обитающий в соленых озерах, а также лиманах почти во всех уголках планеты. Ценной особенностью яиц артемии является высокое содержание протеина (до 72,9%). Это высокопитательный корм для молоди всех видов рыб, креветок, аквариумных рыбок, промышленных рыб (осетр, карп, форель, лосось и т.д).