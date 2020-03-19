Врачи и полиция ищут сибиряков, которые летели с зараженной жительницей Новосибирска

Сибиряков, которые летели вместе с зараженной коронавирусом жительницей Новосибирска, ищут специалисты и правоохранительные органы. Врачам необходимо взять у них пробы на COVID-19, сообщает издание "Тайга.инфо".
"Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачёво 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и семь членов экипажа. Жителей нашего региона среди них – 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены", – заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Сейчас полиция, врачи и сотрудники Роспотребнадзора связываются с каждым из летевших на том рейсе. Специалистам предстоит взять пробы на COVID-19, оценить состояние здоровья, а также выдать предписание о домашней самоизоляции и организовать медицинское наблюдение.
В Новосибирской области 733 человека находятся под медицинским наблюдением. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 38 человек, а также четыре ребенка госпитализированы с признаками ОРВИ. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В региональном Минздраве призывают пассажиров, прилетевших в Толмачево 15 марта из Шереметьево рейсом SU 1462 авиакомпании "Аэрофлот", незамедлительно связаться с представителями оперативного штаба по номеру 112.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 147. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Москве и Московской области.
Комментарии
Правильное решение, респект Новосибирской власти. На этом фоне недопустим разгул провластной шпаны по нивелированию угрозы коронавируса в крае...
как будто они будут эту самоизоляцию соблюдать, плюс надо всех прибывающих из заграницы проверять, а не только тех у кого симптомы есть
Сын рассказал что его одноклассница улетела с родителями в Таиланд отдыхать...
А в Таиланде вируса нет, и Вьетнам не закрыт и Турция сами не пускают европейцев (смотри статью ниже).
19.03.2020 13:28
гость
А в Таиланде вируса нет, и Вьетнам не закрыт
Вьетнам закрыт. Вирус есть в Тае.
В Европе звучат мысли отпустить ситуацию. Все переболеют, умрет 3%, и жизнь снова наладится. Не могут сдержать.
19.03.2020 13:28
гость
Вот зачем лжете - онлайн карта ведь в свободном доступе и там заражений: Вьетнам 75, Таиланд 212.
Вот и рассыпались все мероприятия, теперь те кто летел уже контактировали с другими, а те со следующими.
нормально так.. пациентку значит в аэропорту уже "приняли", а все остальные 95 человек поехали по домам, кто в автобусе, кто на поезде, ходят на работу, по родным и знакомым! офигенные превентивные меры!
Ну раз все установлены, всех и проверят и далее по цепочке контактов пройдутся. Не так страшен черт, как его малюют.
тут слон заражённый пройдёт и не заметят !!! как так то с европы прилетела и где этот карантин??? это оценка работе службам по борьбе с пандемией , как на мой взгляд так показуха сплошная а не работа !!!!
19.03.2020 13:37
- гость -
19.03.2020 13:28
гость
Вот зачем лжете - онлайн карта ведь в свободном доступе и там заражений: Вьетнам 75, Таиланд 212.
Смотрите статью на амике "Куда мы полетим этим летом...." от 18.03.20г 16:59.
Если , что - лжет амик.
Что искать все регистрировались на рейс.
А теперь о методах борьбы с вирусом в Англии.
Средств на борьбу с коронавирусом у них нет.
Поэтому у британцев хотят выработать коллективный иммунитет. Для этого большая часть граждан Королевства (по их подсчетам, примерно 80%) должна переболеть этим вирусом. Именно поэтому Британия идет другим путем. Люди с симптомами и члены их семей должны самоизолироваться. Все остальные меры — лишь рекомендации. Сколько при этом вымрет, никого не волнует. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успокоил граждан фразой: «Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени».
А чё их искать то? Вход в аэроплан по паспортам.
63 человека-жители региона,а остальные 36 чьи?
Специалисты пытаются связаться с сотней человек, чтобы взять у них пробы
Уже надо пытаться связаться с тысячей, с кем они в автобусе ехали, в магазинах и на улице контактировали. А те контактировали с еще десятью тысячами. Короче, все, можно расслабиться. Если в аэропорту это не делать сразу, потом можно уже не дергаться
19.03.2020 14:54
Холмс
Их же надо ещё изловить. Ответственности за уклонение пока нет.