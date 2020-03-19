Врачи и полиция ищут сибиряков, которые летели с зараженной жительницей Новосибирска

Сибиряков, которые летели вместе с зараженной коронавирусом жительницей Новосибирска, ищут специалисты и правоохранительные органы. Врачам необходимо взять у них пробы на COVID-19, сообщает издание "Тайга.инфо".

"Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачёво 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и семь членов экипажа. Жителей нашего региона среди них – 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены", – заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сейчас полиция, врачи и сотрудники Роспотребнадзора связываются с каждым из летевших на том рейсе. Специалистам предстоит взять пробы на COVID-19, оценить состояние здоровья, а также выдать предписание о домашней самоизоляции и организовать медицинское наблюдение.

В Новосибирской области 733 человека находятся под медицинским наблюдением. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 38 человек, а также четыре ребенка госпитализированы с признаками ОРВИ. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В региональном Минздраве призывают пассажиров, прилетевших в Толмачево 15 марта из Шереметьево рейсом SU 1462 авиакомпании "Аэрофлот", незамедлительно связаться с представителями оперативного штаба по номеру 112.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 147. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Москве и Московской области.