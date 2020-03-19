Авиакомпания Utair запустит рейсы из Барнаула в Омск с 3 мая. Об этом сообщили в международном аэропорту имени Германа Титова. Полеты будут выполняться на лайнере ВС ATR 72 по средам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2174 рублей.

Кроме того, авиакомпания с мая откроет рейсы из Омска в Горно-Алтайск и Шерегеш.

Ранее стало известно, что 25 апреля вновь начнут осуществляться полеты из Барнаула в Сургут. Перевозить пассажиров будет компания Utair еженедельно, по субботам, на ВС ATR-72. Время вылета – 20:50 по местному времени. Стоимость перелета – около 6000 рублей в одну сторону. Вместимость судна – до 70 пассажиров.

Отметим, в 2020 году действует три субсидируемых авиарейса – из Барнаула в Красноярск, Казань и Томск. Также с 2 января открыто направление Барнаул – Новосибирск. Полет длится от 35 до 50 минут и осуществляется пять раз в неделю современными лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в салоне эконом-класса.

Кроме того, из Барнаула можно улететь в Москву. Ближе к лету будет открыт прямой рейс в Симферополь.