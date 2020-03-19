Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которая обманула банк и получила 1 млрд рублей кредита. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как установили следователи, 39-летняя женщина из Подмосковья зарегистрировала сеть компаний по обработке драгоценных камней и металлов. Создав видимость работы и указав в обеспечительных мерах якобы имеющиеся у нее драгоценности, мошенница пошла за кредитом. Банк поверил в ее легенду и выдал ей более одного миллиарда рублей займа.
Факт мошенничества раскрыли ФСБ и полиция. В рамках расследования они провели 20 обысков. На данный момент злоумышленница находится под домашним арестом.
Комментарии
Обмануть банк... Респект и уважуха женщине обманувшей жуликов!
А в чем она виновата? в том что банк плохо проверял документы и ее бизнес прежде чем такую сумму выдал?
Молодец. Деньги банка - это не чьи деньги
Ей надо памятник поставить при жизни и в качестве поощрения отпустить на все четыре стороны. Кинуть банк - это святое. Даже святее, чем кусочки трупов в церквях.
ищите в банке. там явно кто-то на откате. просто под бумажки выдать ярд... не бывает такого
Умница. Какая её вина. Взяла кредит.