Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которая обманула банк и получила 1 млрд рублей кредита. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как установили следователи, 39-летняя женщина из Подмосковья зарегистрировала сеть компаний по обработке драгоценных камней и металлов. Создав видимость работы и указав в обеспечительных мерах якобы имеющиеся у нее драгоценности, мошенница пошла за кредитом. Банк поверил в ее легенду и выдал ей более одного миллиарда рублей займа.

Факт мошенничества раскрыли ФСБ и полиция. В рамках расследования они провели 20 обысков. На данный момент злоумышленница находится под домашним арестом.