19 марта на заседании Бийской думы состоялся отчет главы города Александра Студеникина. Впервые трансляция мероприятия велась на YouTube. Впрочем, несмотря на это, а также существующие рекомендации по отмене массовых мероприятий, в зале было многолюдно, передает "Бийский рабочий".
Мэр рассказал о работе администрации в прошлом году, а также назвал основные показатели социально-экономического развития.
Так, объем доходов, поступивших в бюджет города в 2019 году, составил 4,02 млрд рублей. Основными источниками формирования собственных доходов являются налог на доходы физических лиц (36,4 %), налоги на совокупный доход (21,9 %), налоги на имущество (15,9 %), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (9,2 %).
Расходы бюджета города Бийска за счет всех источников в 2019 году составили 3,959 млрд рублей. Прежде всего, эти средства были направлены на оплату труда, коммунальных услуг муниципальными учреждениями, налогов и платежей, а также погашение бюджетных кредитов.
На отчете Студеникина присутствовали представители краевой власти, бизнеса, руководители предприятий Бийска, общественники и др.
Городские депутаты поддержали отчет большинством голосов.
Комментарии
а что в бийске уже зарегистрирован коронавирус?
Замените на современного кто цифровой владеет. Всё от партактивов не могут отвыкнуть.
значит митинги не согласовывают, ссылаясь на коронавирус, а здесь публичное мероприятие организовывают. Это все похоже на двойные стандарты которые любят вешать ярлыками на запад. Вот вам живой пример