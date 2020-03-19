19 марта на заседании Бийской думы состоялся отчет главы города Александра Студеникина. Впервые трансляция мероприятия велась на YouTube. Впрочем, несмотря на это, а также существующие рекомендации по отмене массовых мероприятий, в зале было многолюдно, передает "Бийский рабочий".

Мэр рассказал о работе администрации в прошлом году, а также назвал основные показатели социально-экономического развития.

Так, объем доходов, поступивших в бюджет города в 2019 году, составил 4,02 млрд рублей. Основными источниками формирования собственных доходов являются налог на доходы физических лиц (36,4 %), налоги на совокупный доход (21,9 %), налоги на имущество (15,9 %), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (9,2 %).

Расходы бюджета города Бийска за счет всех источников в 2019 году составили 3,959 млрд рублей. Прежде всего, эти средства были направлены на оплату труда, коммунальных услуг муниципальными учреждениями, налогов и платежей, а также погашение бюджетных кредитов.

На отчете Студеникина присутствовали представители краевой власти, бизнеса, руководители предприятий Бийска, общественники и др.

Городские депутаты поддержали отчет большинством голосов.