Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться.

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации для людей старше 60 лет в связи с угрозой распространения коронавируса. Пенсионерам посоветовали реже посещать места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Также необходимо сократить посещение магазинов, торговых центров, банков. Если пожилой человек почувствовал себя плохо, лучше вызвать врача на дом.

Согласно данным медиков, коронавирус представляет серьезную угрозу именно для пожилых людей – летальность инфицированных в этой категории намного выше и достигает в некоторых странах 14%. При этом для детей риск тяжелого протекания заболевания минимален.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 147. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Москве и Московской области. В Алтайском крае ни одного подтвержденного случая заболевания нет.