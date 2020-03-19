Россиянку осудят за рассылку фейков о коронавирусе

Жительницу города Свободный Амурской области обвиняют в распространении фейков о пандемии коронавируса, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.
В отношении женщины возбудили дело по статье КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Административный протокол передадут в суд для рассмотрения.
В полиции уточнили, что нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей. Именно там горожанка размещала ложную информацию о зараженных коронавирусом в Амурской области.
По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев инфицирования COVID-19. В мире количество заболевших превысило 218 тысяч, 8,8 тысячи человек умерли.
В Алтайском крае подтвержденных случаев заболевания нет.
Комментарии
И это правильно.
Давно пора идиоток из родительских чатов и соц семей к ногтю прижать. От хронических декретов и безделья мозг совсем в кисель превратился
Вот это мы умеем делать, а толпа будет чепчики бросать! Но организовать мероприятия про предотвращению распространения коронавируса не в состоянии. И вождя царем назначим и победобесие организуем!!!
Фейки очень любит распространять либерасня.Надо бы всеми либерастами плотнячком заняться,в т.ч.и местными.
горожанка размещала ложную информацию о зараженных коронавирусом в Амурской области
А вот ей это зачем? Просто прикалывалась или ее попросили так поделать?
19.03.2020 15:00
Это они так борются с рЫжимом.
19.03.2020 15:08
- гость -
Ну я так и подумал. Оппозиционерка