Россиянку осудят за рассылку фейков о коронавирусе

Жительницу города Свободный Амурской области обвиняют в распространении фейков о пандемии коронавируса, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

В отношении женщины возбудили дело по статье КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Административный протокол передадут в суд для рассмотрения.

В полиции уточнили, что нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей. Именно там горожанка размещала ложную информацию о зараженных коронавирусом в Амурской области.

По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев инфицирования COVID-19. В мире количество заболевших превысило 218 тысяч, 8,8 тысячи человек умерли.

В Алтайском крае подтвержденных случаев заболевания нет.