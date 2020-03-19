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АлтГУ за 800 тысяч заказал работы на месте сквера. В вузе же ничего не знают об этом

, ИА "Амител"
Тендер прошел еще в феврале. Корпус должен появиться на площади Сахарова

Алтайский государственный университет заказал изыскательные работы на месте сквера на площади Сахарова за 800 тысяч рублей. Аукционы на работы были проведены в феврале. На месте уже ведется разработка градостроительного плана участка. Однако в пресс-службе вуза днем ранее сообщили, что не владеют информацией.

  

Согласно данным на сайте госзакупок, 13 февраля стартовал тендер на подготовку исходных данных для разработки градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по объекту "Учебно-лабораторный корпус Алтайского государственного университета". Аукцион выиграла компания "Концепт". 20 февраля были заказаны работы на проведение инженерно-геологических изысканий в сквере за 476 тысяч рублей. Их будет проводить ООО "Барнаулстройизыскание".

Ранее в пресс-службе АлтГУ сообщили, что не владеют информацией, что за техника работает возле корпуса "Д". Более подробный комментарий в вузе готовы были дать только через запрос. В университете добавили, что пока речи о строительстве корпуса вообще нет. Якобы это произойдет только не раньше, чем через пять лет. При этом ранее ректор Сергей Бочаров утверждал, что корпус на месте сквера могут возводить уже в 2021 году.

Возвести здание планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66. При этом придется вырубить всего 15 кленов. Взамен внутри корпуса появится большой зимний сад. Проекта еще нет, но в вузе уверяют, что учебных аудиторий студентам не хватает, а строить в центре Барнаула – негде.

Многие активисты выступают против, утверждая, что здание нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Сам же ректор АлтГУ Сергей Бочаров назвал этот сквер местом, где "многие барнаульцы справляют нужду".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.03.2020 14:05
- гость -

Время переходить на цифру. Всё живём в 19 веке.

19.03.2020 14:35
месный

Чё вы врёте про 145 клёнов?!?!?! Там лип много растёт!!!

И по какому периметру забор вашей долбаной стройки будет проходить?!?!?
Чё скрываете это?!?!? Ссыте, что народ сразу взбунтуется, вон жоповозы как кричать начинают иза городской ёлки, а она там несколько недель, а вы там всё перекрыть на года собрались!!!!!

19.03.2020 14:45
гость

местом, где "многие барнаульцы справляют нужду

ну так за 800 тыщ мог бы и новый общественный туалет там поставить, чтобы не гадили под окнами

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