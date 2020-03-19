Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса

Министерство финансов США предложило раздать гражданам страны до 500 миллиардов долларов наличными из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.
Минфин предлагает выплачивать деньги в два этапа – по 250 миллиардов долларов. Все деньги выдадут с 6 апреля по 18 мая. При этом планируется, что выплаты будут зависеть от размера доходов.
Также в министерстве предложили выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, еще 150 миллиардов планируется дать на помощь пострадавшим от пандемии отраслям экономики и еще 50 миллиардов – на поддержку авиаперевозчиков.
По последним данным, коронавирус зафиксирован во всех штатах США. Число зарегистрированных заражений на территории страны уже превысило 7,2 тысячи, 115 человек умерли от опасной инфекции.
Комментарии
Американцы получат 500 миллиардов
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Нужно не раздавать, а забирать, что бы все сплотились вокруг нацдилера. Глупые америкашки.