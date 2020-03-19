Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса

Министерство финансов США предложило раздать гражданам страны до 500 миллиардов долларов наличными из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

Минфин предлагает выплачивать деньги в два этапа – по 250 миллиардов долларов. Все деньги выдадут с 6 апреля по 18 мая. При этом планируется, что выплаты будут зависеть от размера доходов.

Также в министерстве предложили выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, еще 150 миллиардов планируется дать на помощь пострадавшим от пандемии отраслям экономики и еще 50 миллиардов – на поддержку авиаперевозчиков.

По последним данным, коронавирус зафиксирован во всех штатах США. Число зарегистрированных заражений на территории страны уже превысило 7,2 тысячи, 115 человек умерли от опасной инфекции.