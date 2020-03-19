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Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Это предложение Минфина США
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Министерство финансов США предложило раздать гражданам страны до 500 миллиардов долларов наличными из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

Минфин предлагает выплачивать деньги в два этапа – по 250 миллиардов долларов. Все деньги выдадут с 6 апреля по 18 мая. При этом планируется, что выплаты будут зависеть от размера доходов.

Также в министерстве предложили выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, еще 150 миллиардов планируется дать на помощь пострадавшим от пандемии отраслям экономики и еще 50 миллиардов – на поддержку авиаперевозчиков.

По последним данным, коронавирус зафиксирован во всех штатах США. Число зарегистрированных заражений на территории страны уже превысило 7,2 тысячи, 115 человек умерли от опасной инфекции.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

19.03.2020 18:04
- гость -

Американцы получат 500 миллиардов
---
Нужно не раздавать, а забирать, что бы все сплотились вокруг нацдилера. Глупые америкашки.

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