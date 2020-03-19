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Зарплата в Алтайском крае — не самая низкая в России

, ИА "Амител"
Но почти

В России назвали регионы с самыми низкими и высокими зарплатами. Данные Росстата за 2019 год стали доступны RT.

Согласно статистике, в минувшем году самая низкая средняя зарплата была в Карачаево-Черкесии — там она составила 27 тысяч рублей. Следом идут Дагестан (27,2 тыс.), Ивановская область (27,3 тыс.), Ингушетия (27,5 тыс.) и Чечня (27,7 тыс.).

Алтайского края в  списке RT нет, однако, как уже сообщал amic.ru со ссылкой на данные Алтайкрайстата, в прошлом году жители региона зарабатывали в среднем 27 956 рублей. Это позволяет сделать вывод, что зарплата на Алтае — одна из самых низких в стране. 

Самую высокую среднюю зарплату нашли в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,4 тыс. рублей. Такой уровень объясняют значительными  региональными надбавками.

В целом же по стране средняя зарплата в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей, что больше аналогичного показателя 2018 года почти на четыре тысячи.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.03.2020 15:04
- гость -

есть чем гордиться!

19.03.2020 15:07
гость

В Чечне получают меньше, чем в Алтайском крае?! Там в Грозном небоскребы стоят, а денег у людей нет? Это интересно

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