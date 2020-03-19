Зарплата в Алтайском крае — не самая низкая в России

В России назвали регионы с самыми низкими и высокими зарплатами. Данные Росстата за 2019 год стали доступны RT.

Согласно статистике, в минувшем году самая низкая средняя зарплата была в Карачаево-Черкесии — там она составила 27 тысяч рублей. Следом идут Дагестан (27,2 тыс.), Ивановская область (27,3 тыс.), Ингушетия (27,5 тыс.) и Чечня (27,7 тыс.).

Алтайского края в списке RT нет, однако, как уже сообщал amic.ru со ссылкой на данные Алтайкрайстата, в прошлом году жители региона зарабатывали в среднем 27 956 рублей. Это позволяет сделать вывод, что зарплата на Алтае — одна из самых низких в стране.

Самую высокую среднюю зарплату нашли в Ямало-Ненецком автономном округе — 100,4 тыс. рублей. Такой уровень объясняют значительными региональными надбавками.

В целом же по стране средняя зарплата в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей, что больше аналогичного показателя 2018 года почти на четыре тысячи.