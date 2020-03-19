Следственный комитет ищет очевидцев гибели дорожного рабочего в Барнауле

Алтайский следственный комитет ищет очевидцев смерти дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже писал amic.ru, инцидент произошел рано утром 14 октября 2019 года на шоссе Ленточный бор во время ремонта моста над железной дорогой. На 25-летнего рабочего Барнаульского ДСУ №4 наехал грузовик МАЗ. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.

Следователи просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах происшествия, звонить в приемную следкома по номеру телефона 8 (385 2) 63-62-10 или лично следователю по телефону 8 (385 2) 63-04-76.