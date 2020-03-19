Фейковые письма с требованием закрыть заведения общепита рассылают в Алтайском крае

В соцсетях стали появляться сообщения о том, что некоторые предприниматели Алтайского края начали получать письма, в которых предписывается временно закрыть места общественного питания и бытового обслуживания населения из-за пандемии коронавируса. Если владельцы заведений не выполнят требование до 20 марта, их ждут штрафные санкции.

Однако письма, которые якобы подписаны Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Роспотребнадзором, – фейк. Сообщение явно составлено в спешке и не соответствует нормам оформления официальных документов.

Как сообщается в телеграм-канале "Ленина, 59", подобных документов в адрес предпринимателей и муниципальных образований от лица краевой администрации никто не рассылал.

Ранее amic.ru писал, что жительница Амурской области попала под суд из-за распространения ложных сведений о коронавирусе в социальных сетях.

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Алтайском крае ни одного заражения COVID-19 не зафиксировано.