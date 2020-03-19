Первый человек с коронавирусом умер в России

В Москве в инфекционной больнице умерла 79-летняя пациентка. Об этом сообщает пресс-служба Оперштаба.
Женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта ее лечили в частной клинике, но после положительного результата на COVID-19 перевели в отделение реанимации инфекционной больницы №2.
Причиной смерти стала пневмония на фоне сопутствующих заболеваний: диабета, гипертонии, ишемии сердца и других. Подчеркивается, что пациентке оказали всю необходимую помощь, лечение согласовывалось с внештатными специалистами департамента здравоохранения.
Сейчас весь круг близких умершей установлен и находится под наблюдением медицинских работников.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако накануне, 18 марта, первая больная была зарегистрирована в Новосибирске. Сейчас полиция и врачи ищут сибиряков, которые летели с ней в одном самолете. В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за пандемии.
Комментарии
вот вам дела
Ну вот, теперь можно паниковать и скупать продукты уже телегами
Сколько человек вчера умерло от старости в г.Москве? Просто интересна статистика.
И насколько было необходимо тиражировать эту новость под знаком молния в федеральных СМИ?
Там вроде бы административная ответственность за это предусмотрена.
Кстати быть может АМИК хочет нарваться на штраф?)))
Или его кто-то заставил опубликовать эту новость?
19.03.2020 16:01
- гость -
Че паниковать? У ней была куча заболеваний и еще добавилась пневмония. Вдобавок ее по частным клиникам таскали по настоянию родственников.
19.03.2020 16:05
гость
По вашему надо чтобы все в тихоря поумирали, всё шитокрыто должно быть?
Кстати быть может АМИК хочет нарваться на штраф?)))
Или его кто-то заставил опубликовать эту новость?
заставило желание проверить сколько альтернативно одаренных так отреагируют
79 лет??
от коронавируса?
А что 79 лет - давно пора, так по вашему?
Где она его подцепила ? В 79 лет, в Италии ?
19.03.2020 16:05
гость
Кстати быть может АМИК хочет нарваться на штраф?)))
Или его кто-то заставил опубликовать эту новость?
---------------------------
так эта новость давно на мыле и яндексе. во всех информационных источниках России и мира.
ПФ ликует
19.03.2020 16:29
- гость -
Ума нет, считай калека.
А вот теперь самое интересное, что делать с колективом которые с ней общались и их окружением Изолировать, как обрабатывать помещения клиники, что скажут если кто то заразится вирусом после лечения в этой больнице, много вопросов всплывает.
Читайте новость сверху-она грешила и вот ...приехал бегемот...
Священик всё по полкам расставил
19.03.2020 16:38
Я
Частную клинику уже наверняка на кукан поставили. А дезинфекция в инфекционных больницах - это стандартная процедура.
Судя по возрасту умерших, эту заразу вывели в пенсионном фонде РФ. В Китае просто проходили испытания, а сейчас пустят по всей России.