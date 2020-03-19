Первый человек с коронавирусом умер в России

В Москве в инфекционной больнице умерла 79-летняя пациентка. Об этом сообщает пресс-служба Оперштаба.

Женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта ее лечили в частной клинике, но после положительного результата на COVID-19 перевели в отделение реанимации инфекционной больницы №2.

Причиной смерти стала пневмония на фоне сопутствующих заболеваний: диабета, гипертонии, ишемии сердца и других. Подчеркивается, что пациентке оказали всю необходимую помощь, лечение согласовывалось с внештатными специалистами департамента здравоохранения.

Сейчас весь круг близких умершей установлен и находится под наблюдением медицинских работников.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако накануне, 18 марта, первая больная была зарегистрирована в Новосибирске. Сейчас полиция и врачи ищут сибиряков, которые летели с ней в одном самолете. В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за пандемии.