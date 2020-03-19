Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса

Уроженка города Барнаула Анастасия Фельк, работающая уже несколько лет в Москве в сфере дизайнерского бизнеса, застряла в Париже и не может улететь обратно в Россию. Об этом девушка рассказала amic.ru.

По ее словам, она приехала в Париж в командировку вместе с коллегами. Всего их было 12 человек. Во Франции, как пояснила Анастасия, все было спокойно – паники на улице не наблюдалось. Однако обратно в Москву девушка должна была вылететь 17 марта. Рейс был транзитным, через Сербию. Однако за день до вылета Сербия ограничила авиасообщение с Францией из-за коронавируса. Таким образом, иностранные граждане не смогли попасть на территорию Сербии, и рейс, на котором должна была лететь девушка, отменили.

Компания "Аэрофлот" предложила свои услуги, но стоимость билета могла составить от 150 до 250 тысяч рублей. При этом в доступе были только билеты бизнес-класса. Некоторые коллеги Анастасии уже воспользовались возможностью и улетели в Москву. Однако Фельк продолжает находиться в Париже и ждать, когда в продаже появятся более дешевые билеты. Анастасия заняла денег у знакомых и проживает в отеле рядом с аэропортом. Ожидается, что уже в ближайшие часы она наконец-то сможет улететь на родину.

"МИД сказал, что пока есть регулярные рейсы у "Аэрофлота", в Россию улететь можно, но у большинства людей нет возможности купить новые билеты. Я буду занимать деньги, чтобы вылететь "Аэрофлотом", – сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время все граждане страны должны покинуть европейские страны, где наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок", – сказала Мария Захарова.

Согласно официальным данным, в России от коронавируса скончалась 79-летняя пациентка, которая страдала различными хроническими заболеваниями.