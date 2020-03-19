Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса

Уроженка города Барнаула Анастасия Фельк, работающая уже несколько лет в Москве в сфере дизайнерского бизнеса, застряла в Париже и не может улететь обратно в Россию. Об этом девушка рассказала amic.ru.
По ее словам, она приехала в Париж в командировку вместе с коллегами. Всего их было 12 человек. Во Франции, как пояснила Анастасия, все было спокойно – паники на улице не наблюдалось. Однако обратно в Москву девушка должна была вылететь 17 марта. Рейс был транзитным, через Сербию. Однако за день до вылета Сербия ограничила авиасообщение с Францией из-за коронавируса. Таким образом, иностранные граждане не смогли попасть на территорию Сербии, и рейс, на котором должна была лететь девушка, отменили.
Компания "Аэрофлот" предложила свои услуги, но стоимость билета могла составить от 150 до 250 тысяч рублей. При этом в доступе были только билеты бизнес-класса. Некоторые коллеги Анастасии уже воспользовались возможностью и улетели в Москву. Однако Фельк продолжает находиться в Париже и ждать, когда в продаже появятся более дешевые билеты. Анастасия заняла денег у знакомых и проживает в отеле рядом с аэропортом. Ожидается, что уже в ближайшие часы она наконец-то сможет улететь на родину.
"МИД сказал, что пока есть регулярные рейсы у "Аэрофлота", в Россию улететь можно, но у большинства людей нет возможности купить новые билеты. Я буду занимать деньги, чтобы вылететь "Аэрофлотом", – сказала она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время все граждане страны должны покинуть европейские страны, где наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса.
"Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок", – сказала Мария Захарова.
Согласно официальным данным, в России от коронавируса скончалась 79-летняя пациентка, которая страдала различными хроническими заболеваниями.
Комментарии
улетела в командировку, а обратно предлагают за свой счет? еще и заранее знали про эпидемию, конторка видать совсем долбанутая
а вот не нужно возвращаться!
Это хорошо, что фото ее выложили))
Породистая девка.
В карантин теперь вернется. Нормально съездила.
"Маленькая французская мечта"
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Мечты сбываются! Наслаждайся Францией, Настя."
Пусть там остаётся. Нефиг заразу привозить
А нефиг сюда лететь, людей заражать... Сиди где сидишь, Настя.
Прощай, Настенаааа!
не растерялась, замуж собирается... за француза... а че такого?