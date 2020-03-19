"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Президент России заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".

На популярный в народе образ Путина в качестве царя, президент ответил: "Это не соответствует действительности, я же работаю каждый день, я не царствую".

По мнению главы страны, "царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

Также Путин рассказал, что не ожидал задержаться на посту президента на такое долгое время. "Я вообще не думал, что я здесь окажусь", – сказал глава государства, подчеркнув, что в 2008 году он не исключал возможности вернуться на третий срок.

Ранее amic.ru сообщал, что более половины россиян хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года.