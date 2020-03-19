"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Президент России заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".
На популярный в народе образ Путина в качестве царя, президент ответил: "Это не соответствует действительности, я же работаю каждый день, я не царствую".
По мнению главы страны, "царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".
Также Путин рассказал, что не ожидал задержаться на посту президента на такое долгое время. "Я вообще не думал, что я здесь окажусь", – сказал глава государства, подчеркнув, что в 2008 году он не исключал возможности вернуться на третий срок.
Ранее amic.ru сообщал, что более половины россиян хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года.
Комментарии
Был царь Соломон, он работал народ и царство процветало. А в стране народ в загоне, а слуги жирные, как мериносы.
Я согласен с Владимиром Владимировичем полностью, за исключением одного момента.
Интересует заработная плата Леонида Ильича Брежнева и среднего служащего.
Согласен, что Леонид Ильич работал меньше.
"Вот прикажу, и там кое-что сделают"
а в рaшке разве не так?
И чего наработал? Пенсионный возраст, НДС, $ под сотню, нефть дешевле воды (но бензин золотой), ЖКХ как будто на Марсе коммуникации, 70% среднего класса с доходом как в Зимбабве у дворника....
Вот если ты нанял работника чтобы он тебе улучшил жизнь, а он тебе только проблемы создает, что ты сделаешь? Правильно.